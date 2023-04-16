Интернет, ТВ и массажи: Стали известны условия содержания Паши Техника в рехабе за 2 млн
Mash: Паша Техник пробудет в рехабе как минимум до сентября
Плохие новости для поклонников Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев). Российский рэпер пробудет в рехабе как минимум до сентября. О решении врачей продлить лечение наркозависимого музыканта узнал Mash.
Сейчас он лечится в московской частной психиатрической и наркологической клинике района Печатники, а последний раз связывался с аудиторией лишь в январе. Тогда Техник заверил фанатов, что с ним всё хорошо, дорогущий курс точно должен ему помочь, однако для этого придётся какое-то время побыть под наблюдением. К слову, находится он совсем не в заточении, а в довольно комфортабельных условиях с Интернетом, ТВ и приставкой, спортзалом, массажем и прогулками. Ему лишь нужно принимать таблетки, ходить к психологу и хорошо питаться.
Кстати, стоит такое "удовольствие" порядка двух миллионов рублей. По данным Mash, всё оплачивает его команда, которая теперь вынуждена хвататься за любые рекламные проекты в соцсетях, чтобы его прокормить.
Ранее Лайф рассказывал уже о трип-куражах Паши Техника. Ещё прошлой осенью он впал в кому после отдыха на вписке с наркотиками. Его испуганная девушка призналась, что музыкант находился в критическом состоянии, ведь в его крови было "много чего намешано". Его госпитализация даже попала на видео. К счастью, рэперу удалось выкарабкаться.