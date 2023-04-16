Интернет, ТВ и массажи: Стали известны условия содержания Паши Техника в рехабе за 2 млн

Сейчас он лечится в московской частной психиатрической и наркологической клинике района Печатники, а последний раз связывался с аудиторией лишь в январе. Тогда Техник заверил фанатов, что с ним всё хорошо, дорогущий курс точно должен ему помочь, однако для этого придётся какое-то время побыть под наблюдением. К слову, находится он совсем не в заточении, а в довольно комфортабельных условиях с Интернетом, ТВ и приставкой, спортзалом, массажем и прогулками. Ему лишь нужно принимать таблетки, ходить к психологу и хорошо питаться.