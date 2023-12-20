Мизулину "достал" Паша Техник, поэтому она обратилась в полицию

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в МВД России с призывом проверить рэпера Пашу Техника (Павел Ивлев) на пропаганду наркотических веществ. Также общественница обвинила блогера в рекламировании магазинов с запрещёнными веществами и распространении порнографических материалов и прочего деструктивного контента.

"Кроме того, граждане обратились к нам и в связи с вероятно мошенническими действиями блогера. Достал", — написала Мизулина в телеграм-канале.