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20 декабря, 14:24

Мизулину "достал" Паша Техник, поэтому она обратилась в полицию

Мизулина призвала МВД проверить рэпера Пашу Техника на пропаганду наркотиков

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и рэпер Паша Техник (Павел Ивлев). Коллаж © LIFE. Обложка © ekaterina-mizulina.ru, © VK / kunteynir_alive

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и рэпер Паша Техник (Павел Ивлев). Коллаж © LIFE. Обложка © ekaterina-mizulina.ru, © VK / kunteynir_alive

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в МВД России с призывом проверить рэпера Пашу Техника (Павел Ивлев) на пропаганду наркотических веществ. Также общественница обвинила блогера в рекламировании магазинов с запрещёнными веществами и распространении порнографических материалов и прочего деструктивного контента.

"Кроме того, граждане обратились к нам и в связи с вероятно мошенническими действиями блогера. Достал", — написала Мизулина в телеграм-канале.

Ранее Лайф писал, что Паша Техник потерял свой бизнес из-за долгов, которые он не оплачивал более года. В результате блогер попал под проверку и был исключён из реестра индивидуальных предпринимателей.

Драки, унижения и пьяный угар: На что готовы треш-блогеры Паша Техник и Юля Финесс ради денег
Драки, унижения и пьяный угар: На что готовы треш-блогеры Паша Техник и Юля Финесс ради денег
Наталья Исакова
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