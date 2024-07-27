Врач посоветовала загорать в безопасное время, чтобы не заработать рак кожи
Врач Назарова: Важно загорать в безопасное время — с 8 до 11 утра и после 16:00
Читателям Life.ru стоит не забывать защищать голову и глаза от солнца. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aldarinho
Загорать стоит правильно, чтобы не заработать ожоги и рак кожи. Как пояснила в беседе с "Газетой.ru" косметолог Марианна Назарова, важно находиться под солнцем в безопасное время — с 8 до 11 утра и после 16:00, когда солнечная активность меньше.
Активность солнца следует отслеживать по UV-индексу, который показывает уровень ультрафиолетового излучения. Этот показатель можно найти в приложениях для погоды на телефоне. При UV-индексе от 3 до 7 необходимо использовать солнцезащитные кремы с SPF.
Косметолог также отметила, что возле воды загар будет более интенсивным из-за отражения солнечных лучей, что может увеличить UV-индекс до 50%. Она пояснила, что SPF (Sun Protection Factor) обозначает время, в течение которого солнцезащитное средство защищает кожу до появления первых признаков покраснения. Чем ниже ваш фототип кожи, тем выше должен быть SPF.
Также важно пить достаточное количество жидкости, особенно в жаркую погоду, из расчёта 40 миллилитров воды на 1 килограмм массы тела. Не забывайте защищать голову и глаза от солнца. Если у вас есть нежелательная пигментация на коже, наносите солнцезащитный крем на всё тело, а не только на проблемные зоны.
Ранее врач-диетолог рассказала, что овощи и фрукты могут помочь в получении красивого загара на пляже. Дыня, клубника и персики утоляют жажду и поддерживают увлажнение, манго, апельсины, арбузы и ананасы способствуют равномерному загару и здоровью кожи, а черника и малина помогают регенерации после ультрафиолетовых лучей.