Врач посоветовала загорать в безопасное время, чтобы не заработать рак кожи

Загорать стоит правильно, чтобы не заработать ожоги и рак кожи. Как пояснила в беседе с "Газетой.ru" косметолог Марианна Назарова, важно находиться под солнцем в безопасное время — с 8 до 11 утра и после 16:00, когда солнечная активность меньше.

Активность солнца следует отслеживать по UV-индексу, который показывает уровень ультрафиолетового излучения. Этот показатель можно найти в приложениях для погоды на телефоне. При UV-индексе от 3 до 7 необходимо использовать солнцезащитные кремы с SPF.

Косметолог также отметила, что возле воды загар будет более интенсивным из-за отражения солнечных лучей, что может увеличить UV-индекс до 50%. Она пояснила, что SPF (Sun Protection Factor) обозначает время, в течение которого солнцезащитное средство защищает кожу до появления первых признаков покраснения. Чем ниже ваш фототип кожи, тем выше должен быть SPF.

Также важно пить достаточное количество жидкости, особенно в жаркую погоду, из расчёта 40 миллилитров воды на 1 килограмм массы тела. Не забывайте защищать голову и глаза от солнца. Если у вас есть нежелательная пигментация на коже, наносите солнцезащитный крем на всё тело, а не только на проблемные зоны.