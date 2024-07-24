Россиянкам с разными типами фигуры посоветовали идеальные купальники

Купальник, который подчёркивает достоинства фигуры и нивелирует её недостатки, придаёт уверенности на пляже. И хотя, для многих поиск идеального варианта растягивается на многочасовые походы по магазинам, выбрать ту самую вещь можно быстрее, следуя ряду несложных советов. О всех секретах в беседе Life.ru рассказала заместитель декана факультета изобразительного искусства и народных ремесел Государственного университета просвещения Лада Монахова.

По словам эксперта, проше всего людям с фигурой типа "песочные часы". Им подходят купальники большинства существующих стилей — можно уверенно присматриваться к бикини с различными моделями лифов и трусиков. Дополнительным штрихом, создающим гармоничный ансамбль, может стать привлекающий внимание декор верха – металлические вставки, асимметричные лямки и так далее.

"Женщинам с фигурой типа "яблоко" или "груша" важно выбрать модель, которая балансировала бы визуально верх и низ. При этом дамам с фигурой по типу "яблоко" с широкими плечами лучше остановиться на купальнике с лифом-бандо или одноцветным верхом и яркими, акцентированными трусиками с дополнительным декором — завязками, металлическими вставками, ярким принтом", — прокомментировала эксперт.

А дамам с фигурой "груша", которые обладают более полными бедрами, лучше выбирать купальник с яркими деталями верха — лифом волан, блёстками, крупными вставками, надписями или нестандартной формы. Это зрительно сбалансирует низ.

Женщинам с фигурой типа "прямоугольник" с минимальной разницей между обхватом талии, бёдер и плеч, лучше выбирать купальники, которые придадут иллюзию естественных изгибов и подчеркнут женственные формы. Это могут быть купальники с различными вырезами, рисунками вдоль тела или драпировками на боках, которые покажут объём сверху. Кроме того, обладательницам такого типа фигуры стоит присмотреться к купальникам с лифом "халтер", чтобы визуально сузить плечи и подчеркнуть изгибы груди.

Если же загар для вас не на первом месте, эксперт советует обратить внимание на слитные купальники. Они подходят к разным типам фигур и при этом подчёркивают женственность. Особенно модные в этом сезоне модели — монокини и паландж — визуально стройнят и подчёркивают шею. Также интересны модели, которые имеют лёгкую асимметрию — они смотрятся и современно, и свежо, заключила собеседница Life.ru.