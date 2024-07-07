Пляжная мода 2024: Повторяем 10 лучших звёздных образов в купальниках

Когда наступает лето, пляжи превращаются в подиумы, где каждая девушка спешит показать свои самые модные и смелые наряды. И звёзды российского шоу-бизнеса — не исключение. В этом сезоне знаменитости не только радуют глаз, но и вдохновляют на создание собственных стильных образов. Давайте взглянем, какие купальники и пляжные наряды выбрали известные личности в этом году и что стало главным трендом лета-2024.

Ольга Бузова

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / buzova86

Ольга Бузова всегда в центре внимания, и этим летом не стала исключением. Певица выбрала классический красный купальник, дополнив его лёгкой пляжной накидкой. Здоровье кожи для Ольги — в приоритете, и она не забывает об этом даже на пляже. С таким образом точно не сгоришь на солнце!

Анна Седокова

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / annasedokova

Анна Седокова в этом году решила удивить своих поклонников необычным образом. В её гардеробе появилось шикарное, но откровенное платье. Конечно, купаться в нём вряд ли получится, зато для фотосессии — идеально. Анна всегда знает, как выглядеть эффектно. Интересно, ссора на шоу "Выжить в Дубае" с Сысоевой у неё произошла из-за наряда?

Ксения Собчак

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / xenia_sobchak

Собчак выбрала для пляжного отдыха очень скромный наряд. Чёрное лёгкое платье почти до пола — именно такой образ Ксения предпочла этим летом. Как говорится, лучше перестраховаться, чем сгореть!

Виктория Боня

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya

Виктория Боня решила не заморачиваться и выбрала простой купальник, на который будто пожалели ткани. Благодаря отличной физической форме Виктории даже такой скромный образ выглядит впечатляюще. В этом и есть её секрет — красота + ткань по минимуму.

Настасья Самбурская

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samburskaya

Настасья Самбурская порадовала своих поклонников минималистичным купальником. Всё просто, но чертовски красиво. Актриса знает, как подчеркнуть свою естественную красоту без лишних деталей. Вот уж повезло новому ухажёру Самбурской, которого не так давно рассекретила актриса.

Нюша (Анна Шурочкина)

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nyusha_nyusha

Певица Нюша сделала выбор в сторону светлых тонов. Купальники с минимальными затратами ткани стали настоящим трендом этого лета. Нюша, должно быть, так показывает, что забота о природе важна даже в пляжной моде. Кстати, можно сказать, что о себе певица тоже заботится, потому и решила развестись с абьюзером и изменщиком.

Мария Горбань

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / gorban_masha

Актриса Мария Горбань этим летом выбрала монокини с ярким принтом тай-дай. Такой купальник выглядит на ней просто великолепно. Мария всегда знает, как сделать акцент на своей фигуре и при этом оставаться стильной.

Наталья Рудова

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / rudovanata

Наталья Рудова окунулась в пляжный отдых с самого начала лета. Её выбор — зелёный купальник, который идеально подчёркивает загар. Наталья всегда выбирает то, что ей идёт, и это лето не стало исключением.

Кристина Асмус

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / asmuskristina

Кристина Асмус, кажется, устала выслушивать мнения недовольных в Интернете. В этом сезоне она выбрала неожиданно откровенный образ — просвечивающую лёгкую кофту. Смело и оригинально, хотя и не совсем ясно, можно ли такое публиковать.

Агата Муцениеце

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / agataagata

Агата Муцениеце, похоже, решила защититься от солнца необычным способом. Актриса не показала свой купальник, зато её дети закопали маму в песок, оставив на поверхности только голову. Вот это пляжный образ, который точно оценят все!