Врач посоветовала брать на пляж огурец для красивого загара

Овощи и фрукты могут стать не только лучшими друзьями для здоровья, но и помощниками в получении красивого загара. Их следует брать с собой на пляж, рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Например, дыня, клубника и персики смогут утолить жажду и поддержать уровень влаги в организме, а манго, апельсины, арбузы и ананасы создадут равномерный загар и сохранят здоровье кожи. При этом черника или малина поспособствуют регенерации кожи после воздействия ультрафиолетовых лучей, а огурец всё увлажнит и освежит.

"Для поддержания гидратации организма полезно готовить безалкогольный крюшон из фруктов, газировки и лечебных трав. Между прочим, многие лекарственные растения содержат антиоксиданты и другие полезные вещества", — объяснила Мухина в беседе с RuNews24.ru.

Ещё одним хорошим способом заполучить красивый загар, по мнению врача, станет зелёный чай. Напиток защитит кожу от повреждений, вызванных ультрафиолетовым излучением.

"Однако надо помнить, что природные продукты не являются альтернативой солнцезащитной косметике. Поэтому людям с чувствительной или склонной к аллергическим реакциям кожей лучше всё же выбирать средства с соответствующим уровнем SPF", — заключила Мухина.