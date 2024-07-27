Озвучены эффективные способы уменьшения отёчности лица и ног
Врач Животов: Для уменьшения отёков по утрам плавно поднимайте и опускайте плечи
Эти рекомендации помогут читателям Life.ru уменьшить отёчность. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LADO
Многие сталкиваются с излишней отёчностью в различных частях тела и ищут способы для борьбы с ними. Как рассказал в беседе c "Газетой.ru" врач-остеопат Владимир Животов, избавиться от отёчности действительно можно с помощью специальных упражнений.
Остеопат отметил, что лимфа, проходя через грудные протоки, попадает в венозное русло. Если в этой области есть зажимы или напряжение, движение лимфы замедляется, что может привести к отёкам по всему телу, особенно на лице и голове.
Он объяснил, что отёки лица по утрам могут быть связаны с положением тела во время сна. В горизонтальном положении гравитация не способствует оттоку жидкости, и без движения жидкость застаивается в тканях лица.
Для уменьшения отёков после пробуждения Животов советует выполнить простое упражнение для стимуляции лимфатического оттока: поднимать и опускать плечи, представляя, что ключицы работают как рычаги, выкачивающие лишнюю жидкость. Плавные движения следует чередовать с активным расслаблением мышц в конце движения, позволяя плечам свободно опускаться.
Также врач рекомендовал использовать акупунктуру для уменьшения отёчности лица. По его словам, точка VB5 Сюань-лу, расположенная на 1,2 сантиметра впереди от вертикали, проведённой через передний край уха, помогает справиться с отёчностью. Надавливать на эту точку нужно аккуратно в течение 30 секунд – минуты.
Для борьбы с отёками ног эксперт предложил упражнение, которое лучше выполнять перед сном. Лёжа на спине, с согнутыми в коленях ногами, нужно активно дышать животом, затем выдохнуть воздух и втянуть живот. Далее ладонями тянуть органы вверх от лобковой кости к пупку. Движения должны быть медленными и уверенными, с сохранением давления. Некоторая болезненность допустима, особенно в первые недели.
Врач подчеркнул важность выполнения этих упражнений на пустой желудок и перед сном для достижения наилучшего эффекта.
Отёки могут быть вызваны и другими причинами. Так, врач-терапевт объяснил, что отёчность ног в жаркую погоду может указывать на венозную недостаточность. По его словам, в жару снижается эластичность вен, что увеличивает гидростатическое давление и вероятность отёков. Кроме того, высокая температура заставляет сердце работать активнее, что приводит к скоплению крови в ногах, особенно у людей с хроническими заболеваниями.