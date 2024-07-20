Врач объяснил, почему в жару отекают ноги и как с этим бороться
Терапевт Хухрев: В жаркую погоду чаще появляются отёки ног
Повышенная отёчность ног в жару может свидетельствовать об опасных заболеваниях, например о венозной недостаточности. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев в беседе с радио Sputnik.
"В жару снижается эластичность вен. Чем больше в них крови циркулирует в таких условиях, тем больше гидростатическое давление, тем выше потенциал у жидкой части крови вызывать отёк", — отметил специалист.
Кроме того, в жару сердце вынуждено работать активнее и тратить больше энергии, а у людей с хроническими проблемами кровь начинает стремиться ближе к земле, а потому скапливается в ногах. Ещё одной причиной отёков может быть почечная недостаточность.
"Когда организм работает на пределе из-за повышения температуры, человек потеет, в организме уменьшается количество жидкости. Почки начинают хуже снабжаться кровью, и почечная недостаточность может усиливаться", — сказал Хухрев.
Эксперт советует носить компрессионный трикотаж, а если у вас проблемы с сердцем, нужно регулярно принимать лекарства. Помимо того, нужно пить больше воды для здоровья органов и сосудов.
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