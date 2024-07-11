Врач рассказала, почему самый народный метод избавления от отёков не работает Врач Роз: Мезороллер при отёках может усугубить ситуацию 11 июля, 11:15 Появление отёков обуславливается тем, что в организме скапливается жидкость — и утром мы видим некрасивые мешки под глазами. © Freepik.com

Появление утренней припухлости вокруг глаз – не только эстетическая проблема. Зачастую это сигнал организма о том, что со здоровьем есть определённые сложности. Именно поэтому "проверенные" подручные средства далеко не всегда дают желанный результат. Об этом Life.ru рассказала кандидат медицинских наук, дерматовенеролог, косметолог Лейла Роз.

Появление отёков обуславливается тем, что в организме скапливается жидкость, и утром мы видим некрасивые мешки под глазами. Это может происходить по следующим причинам: Вечерние слёзы – если человек поплакал перед сном, то после пробуждения появляются отёки, поскольку ухудшается дренаж жидкости.

Неправильный рацион — много солёной, жирной и острой еды, сладостей.

Недостаточное либо избыточное количество жидкости в день – когда человек пьёт мало просто чистой воды или много чая, кофе, компота и других напитков.

Алкоголь.

Также источником образования отеков могут стать некоторые заболевания.

Очень часто при отёках рекомендуют использовать целый ряд средств, от природных до аптечных косметологических. Рассмотрим наиболее популярные.

Листья зеленого чая. Для борьбы с отёками их необходимо заварить кипятком, остудить до комфортной температуры, обернуть в марлю и затем положить под глаза. Отёки действительно могут немного уйти, однако если их появление связано с перечисленными выше причинами, результата может не быть, либо он будет малозаметным.

Мезороллер. Это любимое многими средство рекомендуют прокатывать под глазами, чтобы избавиться от отёков. В случае вечерних слёз, усталости или стресса мезороллер может сработать, говорит врач.

Но мезороллер будет бесполезным, если отёки вызваны какими-то патологиями или заболеванием. Более того, в этом случае его применение не только не улучшит ситуацию, но даже способно навредить: при сильном надавливании ролик может увеличить отёчность. Необходимо лечить основное заболевание, которое приводит к образованию мешков под глазами. Лейла Роз К.м.н., дерматовенеролог, косметолог, главный врач клиники медицинской косметологии Лейлы Роз

Биоревитализация. Многие уверены, что данная процедура увлажнит, уплотнит кожу и уменьшит отёчность. Однако биоревитализация не помогает в борьбе с выраженными отёками. В этом случае необходимо использовать препараты с противоотёчным действием.

Средства с лимфодренажным эффектом. В домашних условиях многие используют данный метод, и он действительно способен помочь. Но если отёчность сильная, необходимый результат вы не получите, эффект будет малозаметный, предупреждает Роз.

Мочегонные средства. Различные чаи и сборы поначалу производят необходимый эффект, однако они не работают с причиной. Поэтому при усугублении ситуации постепенно перестанут давать результат.

Филлеры. Многие женщины уверены, что с улучшением состояния этой зоны отлично справятся филлеры. Но этот метод не работает непосредственно с отёками, он их лишь камуфлирует, и не более того. Также при использовании некачественных филлеров, при неправильной их постановке это не спасает ситуацию, а усугубляет её.

"Поэтому, если отёки — ваш постоянный спутник, обращайтесь к специалисту, ищите причину неприятности и устраняйте её", — посоветовала дерматовенеролог.

Авторы Андрей Горяничев