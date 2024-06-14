Диетолог назвала овощ-помощник при отёках и запорах

Огурец является самым низкокалорийным овощем и содержит много воды: примерно на 97% он состоит из этой живительной жидкости, благодаря чему прекрасно утоляет жажду в жаркие дни. Нутрициолог, эксперт по нутригенетике и натуропат Ксения Глинкина (Чёрная) в беседе с порталом "Страсти" рассказала, что плоды этого растения также имеют мочегонный и лёгкий слабительный эффект.

Она сообщила, что в огурцах содержится много витаминов и минералов, однако наибольшую ценность для организма они имеют именно с точки зрения насыщения водой, что, в свою очередь, благоприятно влияет на пищеварение и кожу. В то же время у некоторых людей эти овощи могут вызвать аллергию.

Магазинные огурцы, по словам сооснователя "Академии PRO Здоровье", могут содержать остатки пестицидов и бактерии, поэтому их надо мыть перед едой. Однако в остальном они являются полезной и безопасной пищей, которая стимулирует выработку желудочного сока и желчи, а также обладает мочегонным и небольшим слабительным эффектом, благодаря чему они помогают при отёках и запорах.

"Лучше есть огурцы свежими. Выбирайте плотные и хрустящие. Их лучше есть вместе с кожицей, поскольку именно она богата полезными веществами и клетчаткой", — заключила Глинкина.