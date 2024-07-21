Без отёков и помятости: Россиянкам раскрыли секрет красивого лица по утрам

Многие сталкиваются с утренними отёками на лице и "помятым" видом, которые портят настроение с самого пробуждения. Диетолог Анастасия Тараско поделилась с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" советами, как избежать таких неприятностей и радоваться отражению в зеркале по утрам.

Эксперт подчёркивает, что организм человека сам способен справляться с процессом детоксикации, если ему не мешать. Основное правило для хорошего внешнего вида — достаточное употребление воды в течение дня. Важно пить жидкость утром и днём, а также утолять жажду вечером, если это необходимо.

Среди конкретных напитков, которые способствуют уменьшению отёков, диетолог выделяет три основные группы. На первом месте стоит простая чистая вода. На втором месте — травяные чаи. Такие травы, как ромашка, иван-чай и мелисса, не только вкусны, но и не вызывают дискомфорта. И, наконец, на третьем месте — овощные соки. Они являются источником витаминов, клетчатки и микроэлементов. Тараско рекомендует употреблять соки без подсластителей и добавления соли, чтобы получить максимум пользы от натуральных экстрактов овощей.