Без отёков и помятости: Россиянкам раскрыли секрет красивого лица по утрам
Диетолог Тараско: Овощные отвары и чай избавят от отёчности по утрам
От отёков по утрам помогут справиться отвары. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / goodluz
Многие сталкиваются с утренними отёками на лице и "помятым" видом, которые портят настроение с самого пробуждения. Диетолог Анастасия Тараско поделилась с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" советами, как избежать таких неприятностей и радоваться отражению в зеркале по утрам.
Эксперт подчёркивает, что организм человека сам способен справляться с процессом детоксикации, если ему не мешать. Основное правило для хорошего внешнего вида — достаточное употребление воды в течение дня. Важно пить жидкость утром и днём, а также утолять жажду вечером, если это необходимо.
Среди конкретных напитков, которые способствуют уменьшению отёков, диетолог выделяет три основные группы. На первом месте стоит простая чистая вода. На втором месте — травяные чаи. Такие травы, как ромашка, иван-чай и мелисса, не только вкусны, но и не вызывают дискомфорта. И, наконец, на третьем месте — овощные соки. Они являются источником витаминов, клетчатки и микроэлементов. Тараско рекомендует употреблять соки без подсластителей и добавления соли, чтобы получить максимум пользы от натуральных экстрактов овощей.
Ранее Life.ru говорил, что популярность фейсфитнеса, который обещает за пять минут в день устранить второй подбородок и подтянуть овал лица, подверглась критике со стороны дерматолога Александры Филёвой. По её мнению, нет научных доказательств эффективности таких упражнений, и они могут даже усугубить морщины и отёчность.