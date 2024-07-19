Как сохранить здоровье в межсезонье: рекомендации диетолога

С приходом прохладной погоды после аномальной летней жары возникает риск простудных заболеваний. Врач-диетолог Анастасия Тараско поделилась с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" советами о том, какие продукты помогут укрепить иммунитет и защитить организм от перепадов температур.

Курица является важным источником белка, который необходим для построения клеток иммунной системы. Регулярное употребление куриного мяса способствует быстрому восстановлению защитных функций организма. В качестве альтернативы подойдут тофу, яйца, бобовые и рыба.

Картофель и апельсины содержат витамины B и C, которые необходимы для поддержания нормальных процессов в организме и укрепления иммунной системы. Если эти продукты недоступны, их можно заменить гранатами, морковью, персиками и другими овощами и фруктами.

Диетолог также отметила важность цельных злаков, таких как гречка и булгур. Они богаты клетчаткой, которая необходима для здоровой работы микробиома — совокупности бактерий толстого кишечника. Устойчивость и разнообразие микробиома напрямую влияют на иммунитет человека.

Растительное масло, особенно нерафинированное, также следует включать в рацион. Оно богато противовоспалительными веществами и способствует улучшению работы кишечника. Также полезны семечки и орехи, которые обладают схожими свойствами.

Завершают список ягоды, которые можно выбирать в зависимости от сезона. Клубника, черника и другие виды ягод богаты антиоксидантами и витаминами, необходимыми для поддержания здоровья организма.