Россиянам назвали главные летние источники витаминов и минералов

В июле россияне могут наслаждаться разнообразием полезных ягод, каждая из которых по-своему ценна для здоровья. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала "Газете.ru", какие ягоды можно считать самыми полезными в этом месяце.

Жимолость, созревающая в начале июля, богата витамином С и антоцианами, которые обладают противовоспалительным действием и полезны для глаз. Помимо того, жимолость содержит минералы, такие как калий, магний, натрий, железо и фосфор, которые необходимы для здоровья организма.

Клубника и малина также содержат значительное количество витамина С, а витамины группы В, присутствующие в этих ягодах, поддерживают работу сердца и укрепляют нервную систему. Малина к тому же содержит антиоксиданты, полифенолы и фитонциды, которые защищают клетки от повреждений и помогают снижать воспаление. Благодаря этим свойствам малина получила широкое признание как средство от простуды.

Ежевика богата витаминами А и Е, которые благотворно влияют на кожу и зрение. Она также содержит 30% суточной нормы витамина К, который помогает усваивать кальций, и витамин D, что способствует здоровью почек и сердечно-сосудистой системы.

Черника, известная своими полезными свойствами для зрения, содержит витамин Р, который делает сосуды более эластичными и защищает их от разрушения. Антоцианы, также присутствующие в чернике, улучшают защитную функцию глаз и помогают им восстанавливаться от фотоповреждений. Ягода богата и пектином, природным сорбентом, блокирующим всасывание вредных веществ через стенки кишечника.

Чёрная смородина является настоящим витаминным кладезем, так как в ней содержится много витаминов А, Е, Р и витаминов группы В, а также огромное количество аскорбиновой кислоты, в четыре раза больше, чем в лимоне. Морошка, кроме витаминов А и Е, содержит кальций, железо, фосфор и магний, которые полезны для системы кроветворения и развития клеток. Вишня обогащена цинком, йодом, медью, хромом и кумарином, веществом, которое снижает риск появления тромбов благодаря разжижающему кровь эффекту.

Однако, несмотря на все полезные свойства, важно помнить о мерах предосторожности. Врач предупреждает, что чрезмерное употребление ягод может привести к проблемам с пищеварением, таким как вздутие живота и диарея. Людям с язвенной болезнью, гастритом, хроническим панкреатитом и воспалением в кишечнике стоит употреблять летние ягоды с осторожностью.