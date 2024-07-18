Названа максимальная доза ягод, которую можно позволить за один раз
Диетолог Панкова рекомендовала есть за раз не больше 150 граммов ягод
За раз желательно есть не больше 150 граммов свежих ягод, посоветовала в беседе с РИА "ФедералПресс" диетолог-нутрициолог, лектор российского общества "Знание" Екатерина Панкова.
"За один раз я не рекомендую съедать более 150 граммов свежих ягод, особенно если вы следите за своим весом и уровнем сахара в крови", — пояснила Панкова.
Также она посоветовала с осторожностью подходить к употреблению ягод людям с камнеобразованием в почках. Им лучше есть поменьше смородины.
Кроме того, эксперт порекомендовала делать заготовки на зиму в виде компотов и быстрой заморозки, ведь таким образом можно надолго сохранить в ягодах витамины. А запас витаминов, который с помощью ягод можно сформировать сейчас, поможет иммунитету в зимний период.
А вот замораживать ягоды, равно как и овощи, нужно с соблюдением определённых правил и хранить не более двух лет. В первую очередь урожай нужно помыть, затем вытереть овощи и слегка просушить ягоды, чтобы они оставались влажными, но не супермокрыми.
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