Названа максимальная доза ягод, которую можно позволить за один раз

За раз желательно есть не больше 150 граммов свежих ягод, посоветовала в беседе с РИА "ФедералПресс" диетолог-нутрициолог, лектор российского общества "Знание" Екатерина Панкова.

"За один раз я не рекомендую съедать более 150 граммов свежих ягод, особенно если вы следите за своим весом и уровнем сахара в крови", — пояснила Панкова.

Также она посоветовала с осторожностью подходить к употреблению ягод людям с камнеобразованием в почках. Им лучше есть поменьше смородины.

Кроме того, эксперт порекомендовала делать заготовки на зиму в виде компотов и быстрой заморозки, ведь таким образом можно надолго сохранить в ягодах витамины. А запас витаминов, который с помощью ягод можно сформировать сейчас, поможет иммунитету в зимний период.