Раскрыт способ правильной заморозки овощей и ягод, а также срок их хранения

Овощи и ягоды нужно замораживать с соблюдением определённых правил и хранить не более двух лет. Об этом "Москве 24" рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. В первую очередь урожай нужно помыть, затем вытереть овощи и слегка просушить ягоды, чтобы они оставались влажными, но не супермокрыми.

"В плане овощей надо учитывать, что вы потом будете с ними делать. Например, если я собираюсь готовить рагу из перца, то режу и потом замораживаю. Если планирую их фаршировать, замораживаю целыми", — пояснила Воронова.

Когда плоды помыты и порезаны, следует отмерить, сколько класть в каждый пакетик. Для этого можно использовать миску, равную по объёму сковороде. Для ягод подойдёт чашечка, по которой можно определять количество, необходимое для компота. Впрочем, каждый использует собственное мерило. Можно также использовать контейнеры для заморозки, так как их удобно складывать в большой морозилке. По словам эксперта, замороженные ягоды и овощи лучше хранить не дольше двух лет, чтобы они не потеряли витамины и полезные свойства.