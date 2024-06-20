Собирают целыми корзинами: Названы лучшие места для сбора земляники в Подмосковье

В лесах Московской области уже созрела первая земляника, которую собирают целыми корзинами. Как рассказал "Москве 24" автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров, на территории Подмосковья обычно встречается два вида этой ягоды: лесная и луговая.

"На юге области в сторону Оки, где Ступино, Кашира, растёт луговая земляника. Это достаточно редкая для нас ягода, более южная. Но тем не менее её можно найти на лугах, на берегу Оки. Мне её вкус даже больше нравится, чем нашей лесной", — заявил эксперт.

Собеседник издания также рассказал, где найти классическую лесную землянику. По его словам, она растёт на востоке и юго-востоке региона в стороне Рязани и Владимира.

Помимо того, специалист отметил, что у этого растения нет ядовитых двойников, однако не стоит собирать землянику вдоль проезжей части или железной дороги. Тихомиров напомнил, что кроме плодов также используют её листья, которые затем добавляют в чай.

В то же время в подмосковных лесах можно найти чернику. Автор научно-популярного YouTube-канала сообщил, что её нужно искать на востоке Московской области. Эксперт подчеркнул, что после сбора эту ягоду нужно либо быстро съесть, либо подготовить к длительному хранению, так как она быстро портится.