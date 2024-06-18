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Свежа как ягодка: Диетолог объяснила, как клубника влияет на внешность

Диетолог Михалёва: В 100 граммах клубники содержится 50% нормы витамина C

18 июня, 09:58
В 100 граммах клубники содержится 50% нормы витамина C. Обложка © Freepik.com / jcomp

В 100 граммах клубники содержится 50% нормы витамина C. Обложка © Freepik.com / jcomp

Клубника обладает большим количеством витаминов и полезных микроэлементов, которые улучшают не только здоровье, но и внешний вид. Подробно о свойствах летней ягоды рассказала "Газете.Ru" врач – эндокринолог-диетолог Оксана Михалёва.

По её словам, включение в рацион клубники поможет насытить организм витамином С, поскольку в 100 граммах ягоды содержится около 50% его суточной нормы. Этот витамин положительно воздействует на обмен веществ, состояние кожи, волос и сосудов, а также повышает иммунитет. Помимо того, клубника богата на редкие и очень необходимые для здоровья минеральные вещества, среди которых кремний, кобальт, марганец и медь.

"Кремний участвует в синтезе коллагена и глюкозаминогликанов, необходим для хорошего состояния кожи, волос, костей, поддержания водного баланса кожи, а также для сохранения здоровья суставов. Медь является компонентом антиоксидантной системы, необходима для кроветворения, участвует в синтезе ряда гормонов", — пояснила эксперт.

Марганец регулирует работу эндокринной системы, необходим для костеобразования, регуляции углеводного и липидного обмена. Кобальт участвует в кроветворении, синтезе ряда гормонов и антиоксидантов.

Клубника, по словам диетолога, также полезна тем, кто хочет похудеть. Пектин, содержащийся в ягоде, выводит из организма холестерин и токсины. А пищевые волокна улучшают пищеварение, избавляют от запоров и предотвращают онкологические заболевания ЖКТ.

"Важный факт, что клубника является низкокалорийным продуктом и может использоваться в питании в том числе лиц, склонных к избыточному весу. Она содержит всего 41 ккал на 100 граммов, что делает её диетическим продуктом. Содержание сахара в ней среднее — 7,4 грамма на 100 граммов, поэтому людям с сахарным диабетом нужно соблюдать осторожность и употреблять клубнику в ограниченных количествах", — подчеркнула Михалёва.

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Ранее Life.ru рассказывал, как правильно мыть клубнику, чтобы на ягодах не осталось ни одного глиста или других паразитов. Оказывается, что обычная вода удаляет около 80% болезнетворных микроорганизмов.

Авторы
Мария Скворцова
Мария Скворцова
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