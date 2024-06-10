Врач объяснила, какие продукты недоедают россиянки Диетолог Москвичева: Черешня и клубника богаты катехинами 10 июня, 09:46 Для поддержания здоровья нужно есть не менее 400 граммов фруктов и овощей в день, но россиянки не слишком следуют этому правилу. Обложка © Freepik.com

В женском организме ведущую роль играют два основных гормона — эстроген и прогестерон. Когда они в норме, здоровью ничего не угрожает, но стоит нарушиться балансу, могут начать возникать опухолевые процессы. Мало кто задумывается о том, что на гормональный баланс может влиять питание. О том, какие продукты, доступные в любом магазине, необходимо включить в рацион женщинам, Life.ru рассказала кандидат медицинских наук, диетолог Юлия Москвичева.

Определить состояние гормонального фона может только специалист по результатам лабораторных анализов, однако существуют косвенные признаки, заметив которые нужно срочно обратиться к врачу: резкий набор веса, когда жировая ткань распределяется по "женскому" типу, то есть в районе живота, бёдер и ягодиц;

нарушение менструального цикла;

резкие перепады настроения, тревожность, нарушение сна, депрессивные состояния;

увеличение чувствительности молочных желёз в середине цикла;

проблемы с кожей, волосами, ногтями.

На гормональный баланс может влиять питание. Для того чтобы поддерживать организм в норме, Москвичева советует рацион, богатый катехинами, — это органические соединения, относящиеся к группе флавоноидов, которые считаются сильными антиоксидантами и активно борются с воспалительными процессами в организме. Они содержатся в зелёном чае, фруктах, ягодах, а также какао-бобах. Поэтому натуральный шоколад в умеренных количествах может быть очень даже полезен для женского организма.

Тем же, кто боится набрать вес, сейчас рекомендуется употреблять клубнику и черешню. Эти плоды имеют низкую калорийность. Черешня содержит всего 62 калории на 100 граммов, а клубника почти в два раза меньше — 32 калории. Поэтому их можно есть, не опасаясь за фигуру. В то же время эти плоды богаты катехинами. Но стоит обратить внимание на то, что клубника является аллергеном, поэтому есть её килограммами всё же не стоит. Юлия Москвичева Диетолог отделения гинекологической эндокринологии ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова"

Для поддержания здоровья рекомендуется употреблять не менее 400 граммов фруктов и овощей в день, но россиянки не слишком следуют этому правилу: большинство едва съедает по 300 граммов полезных антиоксидантов в день.

Кстати, сейчас самое время налегать на черешню, ведь это главная сезонная ягода июня. Она содержит огромное количество витаминов и микроэлементов, оказывает положительное воздействие на кожу, волосы, ЖКТ. Подробнее о пользе и дозировке читайте на Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев