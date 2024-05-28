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28 мая, 15:43

Смотрим на черенок и пушок: Названы лайфхаки, как выбрать черешню и персик и не прогадать

Диетолог Бобровский: У свежей черешни черенки должны быть зелёные

В России начался сезон персиков и черешни. Их точно стоит включить в рацион, так эти фрукты содержат витамины С, А, а также калий. Как правильно выбрать продукт на рынке или в магазине, объяснил диетолог Андрей Бобровский.

По словам эксперта, персики помимо вышеуказанных элементов содержат ещё антиоксиданты, так называемые полифенолы, которые помогают бороться со свободными радикалами. В этих фруктах много клетчатки, которой так недостаёт жителям России. Также персики полезны для сердечно-сосудистой системы, кожи и зрения. Этот фрукт даже может немного улучшить настроение. Подходят персики и для людей, следящих за весом, потому что они обладают высокой способностью к насыщению, но низкой калорийностью.
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Диетолог рассказал, кому придётся отказаться от черешни

Черешня обладает похожими свойствами. Бобровский указал, что в народной медицине её применяют для улучшения сна, и этому есть научное объяснение: ягода способствует нормализации уровня мелатонина, который регулирует циклы сна. Черешня также полезна для работы мозга, для кожи, сердца, а пищевые волокна, которые в ней содержатся, улучшают работу кишечника.

Чтобы выбрать качественную и спелую черешню, в первую очередь диетолог советует смотреть на цвет.

"Цвет должен быть насыщенный, кожура должна быть упругой, блестящей и гладкой, нужно избегать морщинистой кожуры. Далее смотрим на состояние черенков, зелёные черенки — признак свежести, а коричневые указывают на то, что черешня старая или неправильно хранилась", — отметил специалист в беседе с РИА "ФедералПресс".
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Врач объяснила, почему худеть на персиковой диете — не лучшая идея

Персик тоже стоит сначала оценить по цвету: он должен быть насыщенным, жёлтым, золотисто-жёлтым. Бобровский рекомендует избегать зеленоватых плодов — они неспелые. Также обратите внимание на аромат, он приятный и сладкий. А если у персика нет запаха совсем, то, скорее всего, он недозрел.

Если на фрукт слегка надавить, он должен быть немного мягким, но не слишком. Кожица должна быть ворсистой, пушистой — это естественный признак спелости. С гладкой кожурой персики лучше не брать, потому что это косвенный признак определённой обработки, добавил диетолог.

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А ранее фермер назвал регионы России, где растёт самая вкусная черешня: это ДНР, Херсонская область, Крым и Краснодарский край.

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Freepik.com / stockking

Александра Вишнякова
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