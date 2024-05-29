Врач предупредила об опасности черешни без ножки Врач Кашух: Если черешня не блестит, скорее всего, её собрали уже давно 29 мая, 11:16 Если черешня не блестит, скорее всего, её собрали уже давно. Обложка © Freepik.com/azerbaijan-stockers

Черешня — главная сезонная ягода июня. Она содержит огромное количество витаминов и микроэлементов, оказывает положительное воздействие на кожу, волосы, ЖКТ. Эта ягода начинает поступать в продажу уже с начала мая, поэтому Life.ru узнал у врача-гастроэнтеролога Екатерины Кашух, несёт ли такая ранняя черешня опасность.

Черешня начинает поступать в продажу уже с начала мая — и ничего подозрительного в таких сроках нет. Ранняя ягода в целом не принесёт вреда здоровью. Главное — разумно ограничить её употребление (норма фруктов в день — до 400–500 граммов) и внимательно выбирать плоды. Екатерина Кашух Гастроэнтеролог, врач — эксперт лаборатории "Гемотест"

По словам врача, в норме поверхность черешни должна быть гладкой, блестящей, без вмятин и трещин. Мякоть должна быть упругой и плотной. Если ягода не блестит, вполне вероятно, её собрали уже давно. На черешне обязательно должна сохраниться плодоножка — если её нет, то в месте крепления к ягоде образуются "входные ворота" для болезнетворных микроорганизмов. Также не стоит забывать, что самая вкусная черешня — та, которая продаётся в середине лета, добавила Кашух. Вкус у неё гораздо более насыщенный, чем у ранней ягоды.

Перед употреблением ягоду следует тщательно промыть под струей проточной холодной воды, а затем просушить. Однако если после еды у вас всё же появились симптомы пищевого отравления (боль в животе, тошнота и рвота, диарея, ощущение сухости во рту), нужно как можно скорее обратиться к врачу. А если поднялась высокая температура, возникли судороги, нарушение зрения, спутанность сознания — вызвать бригаду скорой помощи.

Если же говорить о пользе черешни, то это достаточно низкокалорийный продукт: в 100 граммах ягоды содержится всего 52–63 ккал (в зависимости от сорта). При этом там много витаминов C, A, E, PP, витаминов группы B (B1, B2). Ещё в составе ягоды есть клетчатка, которая помогает нормализовать пищеварение. Кроме того, в черешне содержится большое количество антоцианов — биологически активных молекул, которые защищают организм от свободных радикалов.

Но при этом её стоит с осторожностью употреблять людям с хроническими заболеваниями органов ЖКТ — ягода может спровоцировать обострение симптомов болезни.

Кстати, ранее фермер назвал регионы России, где растёт самая вкусная черешня: это ДНР, Херсонская область, Крым и Краснодарский край.

Авторы Андрей Горяничев