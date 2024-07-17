Россиянам рассказали, как выбрать молодой картофель и не отравиться

Она обратила внимание, что в большей части российских регионов урожай картофеля ещё не созрел. Поэтому нужно внимательно присматриваться к тому, что представлено на магазинных полках. Например, не нужно брать картофель с зелёными пятнами, ведь они свидетельствуют о высоком показателе соланина — ядовитого органического соединения. В раннем картофеле также могут быть остатки пестицидов. Правильные клубни должны быть твёрдыми, на них не должно быть пестицидов, повреждений и видимой гнили.