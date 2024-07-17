Россиянам рассказали, как выбрать молодой картофель и не отравиться
Диетолог Панкова: В молодом картофеле с зелёными пятнами много ядовитого соланина
Молодой картофель нужно выбирать правильно, чтобы он послужил организму с пользой и был безопасен, рассказала РИА "ФедералПресс" лектор общества "Знание", диетолог-нутрициолог Екатерина Панкова.
"Как диетолог могу сказать, что молодой картофель полезен, особенно если вы его едите в остывшем виде, содержит больше витаминов, особенно витамина C", — заявила Панкова.
Она обратила внимание, что в большей части российских регионов урожай картофеля ещё не созрел. Поэтому нужно внимательно присматриваться к тому, что представлено на магазинных полках. Например, не нужно брать картофель с зелёными пятнами, ведь они свидетельствуют о высоком показателе соланина — ядовитого органического соединения. В раннем картофеле также могут быть остатки пестицидов. Правильные клубни должны быть твёрдыми, на них не должно быть пестицидов, повреждений и видимой гнили.
Ранее нутрициолог рассказала, что картофель с кожурой полезнее, чем, например, пюре. Кожура клубней содержит значительное количество пищевых волокон, витаминов, минералов и антиоксидантов. Конечно, перед употреблением такого блюда необходимо тщательно очистить его от грязи.
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