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17 июля, 00:58

Россиянам рассказали, как выбрать молодой картофель и не отравиться

Диетолог Панкова: В молодом картофеле с зелёными пятнами много ядовитого соланина

Молодой картофель нужно выбирать правильно, чтобы он послужил организму с пользой и был безопасен, рассказала РИА "ФедералПресс" лектор общества "Знание", диетолог-нутрициолог Екатерина Панкова.

"Как диетолог могу сказать, что молодой картофель полезен, особенно если вы его едите в остывшем виде, содержит больше витаминов, особенно витамина C", — заявила Панкова.

Она обратила внимание, что в большей части российских регионов урожай картофеля ещё не созрел. Поэтому нужно внимательно присматриваться к тому, что представлено на магазинных полках. Например, не нужно брать картофель с зелёными пятнами, ведь они свидетельствуют о высоком показателе соланина — ядовитого органического соединения. В раннем картофеле также могут быть остатки пестицидов. Правильные клубни должны быть твёрдыми, на них не должно быть пестицидов, повреждений и видимой гнили.

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Ранее нутрициолог рассказала, что картофель с кожурой полезнее, чем, например, пюре. Кожура клубней содержит значительное количество пищевых волокон, витаминов, минералов и антиоксидантов. Конечно, перед употреблением такого блюда необходимо тщательно очистить его от грязи.

Обложка ©

Unsplash / Hai Nguyen

Анатолий Симоненко
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