Россиянам объяснили, что будет, есть съесть картошку из магазина с кожурой Нутрициолог Гусакова: Нельзя есть картофель, если кожура имеет зелёный оттенок 15 июля, 05:00 Нельзя есть картофель, если кожура имеет зелёный оттенок. Обложка © Freepik.com

Считается, что молодую картошку полезно варить в мундире. Однако нутрициолог Вероника Гусакова в беседе с Life.ru объяснила, почему безопаснее употреблять её всё же без кожуры.

Содержание нитратов в молодом картофеле зачастую превышает норму, и основная концентрация находится в шкурке. Количество нитратов снижается в процессе хранения, при этом содержание витаминов практически не меняется. Вероника Гусакова Нутрициолог

Нельзя есть картофель, если кожура имеет зелёный оттенок, это может указывать на наличие соланина. Соланин — это естественный токсин, он помогает овощу защититься от вредителей, болезней и патогенных микроорганизмов. У человека соланин может вызвать отравление, тошноту, рвоту, диарею и другие неприятные ощущения. Поэтому лучше удалить зелёную кожуру, чтобы предотвратить негативные последствия.

При этом картофель с кожурой полезнее, чем, например, пюре. Кожура клубней содержит значительное количество пищевых волокон, витаминов, минералов и антиоксидантов. Конечно, перед употреблением картофеля с кожурой необходимо тщательно очистить его от грязи, советует Гусакова.

Кстати, любимое многими россиянами сочетание мяса и картофеля может быть вредным для здоровья. Также не стоит сочетать мясо с алкоголем, молоко с цитрусовыми, фрукты с йогуртом. Почему — читайте на Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев