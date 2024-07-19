Диетолог объяснила, можно ли есть яблоки с потемневшей мякотью
Диетолог Микитюк: Яблоки с потемневшей мякотью пригодны для употребления в пищу
Яблоки с потемневшей мякотью пригодны для употребления в пищу. Обложка © Freepik / azerbaijan_stockers
Распространённое мнение, что у испорченных яблок непременно темнеет мякоть, — это всего лишь заблуждение. На самом деле их можно употреблять в пищу, ведь подобная реакция возникает по совершенно иным причинам. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала диетолог Людмила Микитюк.
"Потемневшие яблоки можно есть. Изменение цвета объясняется реакцией содержащегося в них железа с кислородом окружающей среды. Если они потемнели, это не значит, что они испортились. В яблоках содержится негемовое (растительное) железо, а железо — это один из самых тяжело восполняемых организмом микроэлементов", — пояснила Микитюк.
Ранее Life.ru рассказал, как частое употребление яблок может помочь естественным образом отбелить зубы. Похожим эффектом, помимо сочного фрукта, также обладают морковь и сельдерей.