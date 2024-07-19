Диетолог объяснила, можно ли есть яблоки с потемневшей мякотью

Распространённое мнение, что у испорченных яблок непременно темнеет мякоть, — это всего лишь заблуждение. На самом деле их можно употреблять в пищу, ведь подобная реакция возникает по совершенно иным причинам. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала диетолог Людмила Микитюк.