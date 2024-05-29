Яблоки, кокосовое масло и уголь: Стоматолог перечислила самые эффективные способы отбелить зубы
Стоматолог Сумцова: Сделать зубы белее помогут уголь и продукты с фосфором
Для сохранения белоснежной улыбки существует множество методов. Один из них — отбеливание у специалиста, сообщила "Вечерней Москве" стоматолог Татьяна Сумцова. Эту процедуру контролирует профессионал, обеспечивая безопасность и высокую эффективность.
Отбеливать зубы можно и дома. В этом помогут специальные гели, которые наносятся на капы, сделанные по индивидуальному слепку. Можно использовать отбеливающие полоски: их надо наклеить на зубы и оставить на какое-то время.
Отбеливающие зубные пасты имеют в составе абразивные частицы, помогающие удалять с эмали поверхностные пятна. Есть и другие помогающие подручные средства: сода и перекись водорода. Но всё это приводит к результату только спустя время. Быстрый результат может дать лазерное отбеливание. Также эксперт посоветовала есть побольше овощей и фруктов.
"Сырые фрукты и овощи с крупной клетчаткой, такие как яблоки, морковь и сельдерей, способствуют очищению зубов при жевании", — подсказала Сумцова.
Она посоветовала чистить зубы дважды в день и не забывать про зубную нить и ополаскивания полости рта, чтобы не допустить появления пятен. Чай, кофе, вино и другие продукты, окрашивающие зубы, лучше не употреблять. В эту же категорию входит табак. Если всё же без любимых "окрашивающих" напитков не обойтись, можно использовать соломинку. То же правило работает с газированными напитками и цитрусовыми соками, которые делают зубы более восприимчивыми к окрашиванию. Есть ещё один способ уменьшить число бактерий во рту и осветлить зубы — ополаскивание кокосовым маслом. Из этой же области — использование активированного угля. Его нужно наносить аккуратно, чтобы не испортить эмаль.
Сохранить белизну зубов помогут продукты, богатые кальцием и фосфором. В их числе молочка, рыба, зелёные овощи. Чтобы выбрать наиболее подходящий метод отбеливания, нужно обязательно проконсультироваться со стоматологом.
Ранее медицинский эксперт сообщил, что среди врачей не существует одного мнения касательно чистки зубов до или после завтрака, однако с научной точки зрения очищать ротовую полость нужно сразу после пробуждения.
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