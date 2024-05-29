Яблоки, кокосовое масло и уголь: Стоматолог перечислила самые эффективные способы отбелить зубы

Для сохранения белоснежной улыбки существует множество методов. Один из них — отбеливание у специалиста, сообщила "Вечерней Москве" стоматолог Татьяна Сумцова. Эту процедуру контролирует профессионал, обеспечивая безопасность и высокую эффективность.

Отбеливать зубы можно и дома. В этом помогут специальные гели, которые наносятся на капы, сделанные по индивидуальному слепку. Можно использовать отбеливающие полоски: их надо наклеить на зубы и оставить на какое-то время.

Отбеливающие зубные пасты имеют в составе абразивные частицы, помогающие удалять с эмали поверхностные пятна. Есть и другие помогающие подручные средства: сода и перекись водорода. Но всё это приводит к результату только спустя время. Быстрый результат может дать лазерное отбеливание. Также эксперт посоветовала есть побольше овощей и фруктов.

"Сырые фрукты и овощи с крупной клетчаткой, такие как яблоки, морковь и сельдерей, способствуют очищению зубов при жевании", — подсказала Сумцова.

Она посоветовала чистить зубы дважды в день и не забывать про зубную нить и ополаскивания полости рта, чтобы не допустить появления пятен. Чай, кофе, вино и другие продукты, окрашивающие зубы, лучше не употреблять. В эту же категорию входит табак. Если всё же без любимых "окрашивающих" напитков не обойтись, можно использовать соломинку. То же правило работает с газированными напитками и цитрусовыми соками, которые делают зубы более восприимчивыми к окрашиванию. Есть ещё один способ уменьшить число бактерий во рту и осветлить зубы — ополаскивание кокосовым маслом. Из этой же области — использование активированного угля. Его нужно наносить аккуратно, чтобы не испортить эмаль.

Сохранить белизну зубов помогут продукты, богатые кальцием и фосфором. В их числе молочка, рыба, зелёные овощи. Чтобы выбрать наиболее подходящий метод отбеливания, нужно обязательно проконсультироваться со стоматологом.