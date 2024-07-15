Дерматолог объяснила, уйдёт ли второй подбородок после 5 минут фейсфитнеса в день Врач Филёва: Фейсфитнес может усилить морщины и отёчность 15 июля, 05:11 Фейсфитнес может усилить морщины и отёчность. Обложка © Freepik.com / arthurhidden

В последние несколько лет гимнастика для лица находится на пике популярности. Тренеры по фейсфитнесу обещают, что за пять минут занятий в день у любой женщины уйдёт второй подбородок, станут менее заметными морщины, а овал лица подтянется. Специалист лаборатории "Гемотест", врач-дерматолог Александра Филёва рассказала, есть ли польза от такой гимнастики и чем она может навредить.

Фейсфитнес — это комплекс упражнений и приёмов самомассажа, которые, как уверяют авторы таких методик, должны укрепить мышцы лица и шеи, разгладить морщины и скорректировать овал лица. Однако до сих пор нет никаких научных доказательств, подтверждающих пользу гимнастики для лица, отмечает Филёва.

Масштабных исследований на тему эффективности гимнастики для лица не проводили. Публиковались описания экспериментов, в которых принимали участие в лучшем случае несколько десятков человек, а оценка результатов давалась субъективно.

Но даже в таких исследованиях нет подтверждения тому, что фейсфитнес эффективен. В лучшем случае упражнения для лица не дадут никаких результатов, в худшем — усилят морщины, отёчность и могут привести к спазмированию нервных окончаний. Александра Филёва Врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Дерматолог объяснила, что процесс старения лица связан не с тем, что на нём "ослабевают мышцы". Морщины, птоз и другие свидетельства прожитых лет — это всё результат возрастных изменений кожи и подкожной клетчатки. С возрастом уменьшается выработка коллагена и эластина, которые отвечают за упругость кожи. Она начинает провисать, на ней образуются заломы-морщины. Количество подкожно-жировой клетчатки с годами уменьшается, она по-иному перераспределятся — это тоже отражается на внешнем виде.

Большинство морщин на лице мимические, то есть образуются как раз из-за движения мышц. Морщинки-лучики в уголках глаз — от привычки щуриться на солнце и специфического сокращения мышц во время улыбки. Привычка хмурить лоб приводит к образованию межбровной морщины. Дополнительные движения лицевыми мышцами во время "гимнастики" могут углубить уже существующие морщины и сформировать новые, предупреждает врач.

Массаж лица действительно помогает справиться с некоторыми проблемами — например, уменьшить отёчность, улучшить цвет кожи за счёт стимуляции кровообращения и отшелушивания ороговевшего слоя кожи. Но такую процедуру должны проводить специалисты, которые хорошо разбираются в анатомии и физиологии. Самомассаж или массаж, выполненный непрофессионалом, ухудшит состояние лица — например, под сильным давлением может истончиться подкожно-жировая клетчатка, добавляет Филёва.

Приверженцы фейсфитнеса осваивают упражнения и приёмы самомассажа самостоятельно, опираясь на видеокурсы. Авторы многих таких курсов не имеют медицинского образования, и их советы могут привести не к улучшению, а к ухудшению состояния лица. Кроме того, у каждого из нас есть свои индивидуальные особенности, связанные со строением лица, метаболизмом, наличием или отсутствием хронических заболеваний. Любые косметические процедуры, в том числе и массаж, должен назначать врач после осмотра и сбора анамнеза.

"Бум фейсфитнеса — в большей степени коммерческая история, основанная на стремлении узнать "волшебный способ" сохранения красоты и молодости", — отметила собеседница Life.ru.

Для того чтобы оставаться молодой и красивой, дерматолог рекомендует соблюдать банальные правила здорового образа жизни: исключить вредные привычки, высыпаться, заниматься физкультурой, сбалансированно питаться, вовремя лечить заболевания, использовать солнцезащитные средства, ежедневно очищать и увлажнять кожу.

А ранее Life.ru узнал, к какому возрасту заметно истинное старение кожи. Так, начиная с пубертата организм человека теряет по одному проценту коллагена в год. Уже на четвёртом десятке мы видим наглядный результат этого процесса.

Авторы Андрей Горяничев