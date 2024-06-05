Сезон пластырей и боли: Врач объяснила, откуда летом берутся мозоли и как с этим бороться Дерматолог Филёва: Натереть ногу можно не только новой, но и разношенной обувью 5 июня, 06:00 Натереть ногу можно не только новой, но и разношенной обувью. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Cherries

Мозоли — это защитная реакция кожи на длительное сдавливание или трение. Если человек много ходит в неудобной или узкой обуви и нерегулярно ухаживает за кожей ног, на подошвах и пальцах постепенно образуются твёрдые мозоли (чётко очерченные участки ороговевшей кожи желтоватого или сероватого цвета) или натоптыши. Как избежать этих традиционных летних неприятностей с ногами, Life.ru спросил у эксперта лаборатории "Гемотест", врача-дерматолога Александры Филёвой.

Главная опасность, по её словам, состоит в том, что со временем твёрдые мозоли и натоптыши могут утолщаться, в них образуются болезненные трещины, которые мешают при ходьбе. Человек старается поменьше наступать на чувствительный участок стопы — и в результате у него меняется походка, увеличивается нагрузка на опорно-двигательный аппарат. Чтобы избежать подобных осложнений, необходимо тщательно следить за ногами, регулярно обрабатывать их специальной тёркой для педикюра, смазывать увлажняющими кремами.

Стопы быстрее грубеют у людей с сухой кожей, лишним весом, сахарным диабетом, дефицитом витаминов группы В и витамина Е. Кроме того, мозоли чаще образуются у людей с плоскостопием, неправильной осанкой и заболеваниями, при которых деформируются кости стоп (артрит, бурсит). врач-дерматолог Александра Филёва.

А вот если кожа без каких-то видимых причин стала более сухой, начали чаще образовываться мозоли, стоит проверить уровень глюкозы в крови, это может быть одним из симптомов сахарного диабета. На это заболевание также могут указывать сильная жажда и учащённое мочеиспускание. При подозрении на деформацию стоп нужно обратиться к ортопеду или подологу — врачу, который лечит заболевания стоп.

"Босоножки, сандалии, кеды, туфли носят на голую ногу, поэтому даже минимальное трение может привести к образованию мозоли. Натереть ногу можно не только новой, но и разношенной обувью. В жару у многих людей ноги отекают, немного увеличиваются в объёме, поэтому даже босоножки и сандалии, которые были по ноге, становятся тесными", — говорит собеседница Life.ru.

Чтобы предотвратить образование болезненных мозолей, врач рекомендует перед выходом из дома примерить обувь, оценить, в каких местах она может натереть, и обработать эти участки специальным стиком, предотвращающим появление мозолей, или наклеить пластырь. В аптеках продаются специальные гелевые подушечки и стельки, которые помогают избежать появления натоптышей и твёрдых мозолей. Закрытую обувь — кеды, кроссовки — необходимо надевать на хлопчатобумажный носок.

Авторы Андрей Горяничев