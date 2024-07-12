Дерматолог посоветовала солнцезащитный крем даже при "походе за хлебушком"

Москвичам особенно важно будет использовать средства защиты кожи из-за высокого уровня ультрафиолета 12 июля. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказала дерматолог, косметолог, лазеротерапевт Юлия Ляшенко.

Согласно данным столичного метеобюро, в пятницу индекс ультрафиолета достигнет рекордного для средней полосы России значения — семи баллов. Ляшенко напомнила, что норма этого показателя — 0–2 балла. От двух до восьми — средний показатель, когда даже в помещении люди получают 10–20% суточной дозы ультрафиолета, а в тени — 50%. Даже если на улице будет облачно, без средств защиты можно получить 90% от суточной дозы.

Специалист посоветовала выбираться на свежий воздух в период с 10 до 14 часов, когда можно получить 60% суточной дозы. При этом нужно обязательно использовать SPF-защиту, исходя из своего типа кожи, даже если из дома нужно выйти ненадолго. Эксперт также обратила внимание любителей водного спорта и покорителей горных вершин, что снег и вода отражают до 80% ультрафиолета.

"Даже выйдя в магазин за хлебушком или вынести мусор, уже можно получить избыточную дозу ультрафиолета для кожи, что в лучшем случае закончится посттравматической постожоговой пигментацией. А в худшем — ваши доброкачественные новообразования, которые вам дала матушка-природа, могут превратиться в злокачественные, потому что меланома сейчас очень-очень сильно поднимает голову среди молодого населения. В любом случае даже если вы на три минуты вышли на улицу, то обязательна защита SPF от 30. А если это светлые, рыжие, блондины, то тогда это пятидесятка как минимум", — уточнила Ляшенко.