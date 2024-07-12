Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 02:55

Названы симптомы солнечной аллергии и способы экстренно помочь пострадавшему

Врач Максимова: Покраснение и зуд являются симптомами солнечной аллергии

Под воздействием солнечных лучей в летний период кожа может серьёзно пострадать, предупредила врач-дерматолог Татьяна Максимова. По её словам, ультрафиолет вызывает фотодерматоз, солнечные ожоги и преждевременное старение.

Медик перечислила симптомы солнечной аллергии, среди которых: покраснение и воспаление кожи, сыпь и зуд, отёки и волдыри в тяжёлых случаях, а также сухость и шелушение, появляющиеся после острого периода воспаления.

"Если вы столкнулись с симптомами солнечной аллергии, важно своевременно оказать первую помощь", — отметила Максимова в беседе с РИА "ФедералПресс".

Врач рассказал о действенных методах борьбы с жарой
Врач рассказал о действенных методах борьбы с жарой

Первым делом нужно уйти из-под прямых солнечных лучей, выбрав прохладное тенистое место. Затем необходимо охладить поражённые участки кожи, используя компрессы или холодный душ. Важно избегать горячей воды, которая может усугубить ситуацию. Чтобы снять зуд и воспаление, стоит принять антигистаминные препараты. После того как острые симптомы уменьшатся, на кожу нужно нанести увлажняющий крем или лосьон, чтобы предотвратить сухость и шелушение.

Для профилактики стоит регулярно наносить солнцезащитные средства с высоким фактором защиты (не менее 30 SPF). Носить свободную одежду из натуральных тканей (лён и хлопок), а также не забывать о головных уборах и солнцезащитных очках.

Врач объяснила, сколько часов можно находиться на солнце, пока не случится тепловой удар
Врач объяснила, сколько часов можно находиться на солнце, пока не случится тепловой удар

Ранее фитнес-тренер призвал не отжиматься на брусьях и исключить подтягивания на улице в аномальную жару. Между подходами в ходе тренировки стоит отдыхать в тени, пить побольше воды и не заниматься упражнениями с частой сменой положения тела.

Обложка ©

Freepik / kroshka__nastya

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Общество
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров