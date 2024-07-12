Названы симптомы солнечной аллергии и способы экстренно помочь пострадавшему
Врач Максимова: Покраснение и зуд являются симптомами солнечной аллергии
Под воздействием солнечных лучей в летний период кожа может серьёзно пострадать, предупредила врач-дерматолог Татьяна Максимова. По её словам, ультрафиолет вызывает фотодерматоз, солнечные ожоги и преждевременное старение.
Медик перечислила симптомы солнечной аллергии, среди которых: покраснение и воспаление кожи, сыпь и зуд, отёки и волдыри в тяжёлых случаях, а также сухость и шелушение, появляющиеся после острого периода воспаления.
"Если вы столкнулись с симптомами солнечной аллергии, важно своевременно оказать первую помощь", — отметила Максимова в беседе с РИА "ФедералПресс".
Первым делом нужно уйти из-под прямых солнечных лучей, выбрав прохладное тенистое место. Затем необходимо охладить поражённые участки кожи, используя компрессы или холодный душ. Важно избегать горячей воды, которая может усугубить ситуацию. Чтобы снять зуд и воспаление, стоит принять антигистаминные препараты. После того как острые симптомы уменьшатся, на кожу нужно нанести увлажняющий крем или лосьон, чтобы предотвратить сухость и шелушение.
Для профилактики стоит регулярно наносить солнцезащитные средства с высоким фактором защиты (не менее 30 SPF). Носить свободную одежду из натуральных тканей (лён и хлопок), а также не забывать о головных уборах и солнцезащитных очках.
Ранее фитнес-тренер призвал не отжиматься на брусьях и исключить подтягивания на улице в аномальную жару. Между подходами в ходе тренировки стоит отдыхать в тени, пить побольше воды и не заниматься упражнениями с частой сменой положения тела.
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