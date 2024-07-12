Названы симптомы солнечной аллергии и способы экстренно помочь пострадавшему

Под воздействием солнечных лучей в летний период кожа может серьёзно пострадать, предупредила врач-дерматолог Татьяна Максимова. По её словам, ультрафиолет вызывает фотодерматоз, солнечные ожоги и преждевременное старение.

Медик перечислила симптомы солнечной аллергии, среди которых: покраснение и воспаление кожи, сыпь и зуд, отёки и волдыри в тяжёлых случаях, а также сухость и шелушение, появляющиеся после острого периода воспаления.

"Если вы столкнулись с симптомами солнечной аллергии, важно своевременно оказать первую помощь", — отметила Максимова в беседе с РИА "ФедералПресс".

Первым делом нужно уйти из-под прямых солнечных лучей, выбрав прохладное тенистое место. Затем необходимо охладить поражённые участки кожи, используя компрессы или холодный душ. Важно избегать горячей воды, которая может усугубить ситуацию. Чтобы снять зуд и воспаление, стоит принять антигистаминные препараты. После того как острые симптомы уменьшатся, на кожу нужно нанести увлажняющий крем или лосьон, чтобы предотвратить сухость и шелушение.

Для профилактики стоит регулярно наносить солнцезащитные средства с высоким фактором защиты (не менее 30 SPF). Носить свободную одежду из натуральных тканей (лён и хлопок), а также не забывать о головных уборах и солнцезащитных очках.