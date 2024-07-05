Врач рассказал о действенных методах борьбы с жарой

Жаркая погода — признак не только летнего сезона, но опасных последствий, которые могут сказаться на состоянии человека. О методах борьбы с духотой рассказал врач общей практики, кардиолог, обладатель статуса "Московский врач" Денис Прокофьев.

Чтобы защитить свой организм от различный проблем после жары, для начала необходимо исключить из жизни главную зависимость — курение. Также врач посоветовал снизить физические нагрузки до минимальных возможных пороговых значений под контролем частоты сердечных сокращений. Конечно же, в жару важен и питьевой режим — 2-2,5 литра жидкости в сутки выпивать нужно обязательно.

"Я всем пациентам рекомендую использовать кислородные баллончики с маской. Они дают возможность дышать чистым кислородом. Это препятствует развитию гипоксии головного мозга и гипоксии органов дыхания. Это один из самых эффективных методов избежания последствий повышения температуры. Именно дышать кислородом. Есть рабочая дозировка — пять вдохов три раза в день, которые позволят избежать негативного воздействия солнца", — рассказал Прокофьев в беседе с "Царьградом".

Медик также добавил, что желающие могут использовать холодовые компрессы на магистральные сосуды. Для этого нужно взять марлю или бинт, смачить, заморозить в холодильнике и потом положить на магистральные сосуды, то есть на запястья. Такая процедура поможет снизить температуру за счёт воздействия на периферический кровоток.