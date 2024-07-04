Врач скорой рассказала, с какими диагнозами люди попадают в больницы при аномальной жаре Врач Вевер: В жару в скорую чаще всего звонят из-за ударов и обезвоживания 4 июля, 09:15 В Москве установилась изматывающая жара: столбики термометров поднялись выше 30 градусов. Обложка © АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин

Летняя жара в этом году бьёт все рекорды, и врачи скорой помощи особенно ощущают её последствия. Каждый день приходится выезжать на десятки вызовов, связанных с тепловыми ударами, обострениями хронических заболеваний и обезвоживанием. Особенно тяжело приходится пожилым людям и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. О том, с какими диагнозами люди попадают в больницы при жаре и как себе помочь в таких аномальных погодных условиях, Life.ru рассказала врач скорой медицинской помощи, директор компании "Русхелп" ("Русяев хелп") Анна Вевер.

Часто бывает, что от сильной жары теряют сознание. Особенно в случае, если вы провели весь день на дачном участке, на огороде, практически не пили воду (или пили недостаточно воды) и не защищались от солнца. Многие недооценивают опасность жары. Люди продолжают активно работать в самое пекло, забывая о том, что организму нужен отдых. Часто можно увидеть рабочих на стройках или дорожников, которые трудятся без перерыва под палящим солнцем. Это прямой путь к тепловому удару. Анна Вевер Врач скорой медицинской помощи, директор компании "Русхелп" ("Русяев хелп")

Отдельная проблема — автомобилисты. В душном салоне машины риск перегрева особенно высок. Вевер рассказала про случай госпитализации молодого человека, который провёл несколько часов за рулём в пробке без кондиционера. У него развился тяжёлый тепловой удар, потребовалась экстренная помощь.

Но больше всего беспокоит ситуация с питьевым режимом. Люди просто не понимают, насколько важно пить достаточно воды в жару, подчёркивает врач. Часто медики сталкиваются со случаями обезвоживания, особенно среди пожилых людей и детей. Иногда обращаются родители малышей с симптомами сильного обезвоживания — особенно если весь день гуляли в парке и забыли взять с собой воду.

Отдельно стоит отметить опасность алкоголя в жаркую погоду. К сожалению, многие считают, что холодное пиво — лучший способ освежиться. Это опасное заблуждение. Алкоголь усиливает обезвоживание и может привести к тепловому удару. Скорая регулярно выезжает на вызовы к людям, которые перебрали с алкоголем на пляже или в парке.

Что касается хронических больных, то для них жара — настоящее испытание. Особенно тяжело приходится диабетикам. Из-за обезвоживания у них нарушается водно-электролитный баланс, что может привести к серьёзным осложнениям. Иногда приходится делать внутривенные вливания прямо на дому, чтобы стабилизировать состояние пациента, рассказала Вевер.

"Хочу обратиться ко всем: пожалуйста, берегите себя в эту жару. Пейте больше воды, даже если не чувствуете жажды. Старайтесь не выходить на улицу в самое жаркое время дня. Носите головные уборы и свободную одежду из натуральных тканей. И помните, что в жару лучше снизить физическую активность — это не лень, а забота о своём здоровье. Особое внимание нужно уделить пожилым родственникам и маленьким детям — они наиболее уязвимы в жару. Регулярно проверяйте их самочувствие, помогайте соблюдать питьевой режим", — посоветовала врач.

И последнее: если вы почувствовали себя плохо — головокружение, слабость, тошнота — немедленно обратитесь за медицинской помощью. Не стоит геройствовать и терпеть — последствия теплового удара могут быть очень серьёзными.

Авторы Андрей Горяничев