Фитнес-тренер призвал не отжиматься на брусьях на улице в аномальную жару

Духота и жаркая погода могут навредить спортсменам во время тренировок на свежем воздухе. Сражаться с палящим солнцем придётся всем фитнес-любителям, рассказал тренер Максим Будённый. Он также объяснил, как сохранить форму и не перегреться.

"Не нужно лишний раз гонять кровь к голове. Исключите подтягивания и отжимания на брусьях, лучше заменить их, например, гантелями. Также не стоит выполнять что-то, где нужно быть головой вниз. Так мы избежим скачков давления. Между подходами отдыхайте в тени", — посоветовал Будённый в беседе с интернет-изданием Regions.

Лучшим способом защиты от солнца в период аномальной жары могут стать несколько пунктов. Например, в такую погоду необходимо обязательно прикрывать голову от прямых лучей солнца банданой или косынкой, а между подходами лучше всего пить побольше воды. По словам тренера, также необходимо исключить из программы упражнения с частой сменой положения тела.

Всем, кто плохо переносит жару, лучше и вовсе остаться дома и отменить занятия. Альтернативой активным тренировкам могут стать прогулки, игры с мячом или совместное время с семьёй. На спортивных результатах это не скажется, зато позволит избежать перенапряжения.