Подходит даже пенсионерам: Назван универсальный вид спорта для всех

Однако, по её словам, есть универсальный вид спорта — это плавание. Он подходит пожилым людям, тем, кто страдает заболеваниями сердца, опорно-двигательного аппарата, бронхитом, астмой, болезнями нервной системы, а также страдающим от лишнего веса. В воде можно проводить силовые и кардиотренировки. Плюс ко всему во время плавания задействованы все мышцы, а вот на позвоночник и суставы нагрузки нет. Ещё один большой плюс плавания — оно помогает научиться правильно дышать, успокаивает нервную систему, повышает выносливость организма, тренирует сердечную мышцу.