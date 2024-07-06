Подходит даже пенсионерам: Назван универсальный вид спорта для всех
Физиотерапевт Малиновская: Плавание полезно пожилым людям и сердечникам
Большинство видов физической активности имеют ограничения по возрасту, весу и наличию хронических заболеваний, поэтому подходят не всем, предупредила интернет-издание Regions врач-физиотерапевт Видновской клинической больницы Светлана Малиновская.
Однако, по её словам, есть универсальный вид спорта — это плавание. Он подходит пожилым людям, тем, кто страдает заболеваниями сердца, опорно-двигательного аппарата, бронхитом, астмой, болезнями нервной системы, а также страдающим от лишнего веса. В воде можно проводить силовые и кардиотренировки. Плюс ко всему во время плавания задействованы все мышцы, а вот на позвоночник и суставы нагрузки нет. Ещё один большой плюс плавания — оно помогает научиться правильно дышать, успокаивает нервную систему, повышает выносливость организма, тренирует сердечную мышцу.
"Плавание рекомендовано тем, кто постоянно сидит в офисе, мало двигается и уже испытывает дискомфорт и частые боли в спине. С каждым посещением бассейна люди начинают замечать, как становится легче. Этот эффект накапливается, и образуется крепкий мышечный корсет", — пояснила Малиновская.
Главное — подходить к плаванию с осторожностью. Ведь, как ранее писал Life.ru, несмотря на постоянную обработку и дезинфекцию, аквапарки и бассейны всё равно являются источниками различных инфекций и опасных болезней.
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