Аквапарки и бассейны могут заразить посетителей целым букетом болячек, предупредила врач
Врач Сережина: Если за бассейном следят медики, то он безопасен для посещения
Аквапарки и бассейны могут заразить посетителей целым букетом болячек. Обложка © freepik / aopsan
Несмотря на постоянную обработку и дезинфекцию, аквапарки и бассейны всё равно являются источниками различных инфекций и опасных болезней. О том, какие болячки могут поджидать посетителей, рассказала врач-эксперт медицинской компании "ЛабКвест" Вера Сережина.
"Если администрация бассейна или аквапарка следит за регулярностью дезинфекции и соблюдением санитарных норм, то вероятность заражения довольно мала. А если за состоянием посетителей следят медицинские работники, то место можно считать безопасным для посещения", — объяснила врач в беседе с РИАМО.
Сегодня в России и за границей существует куча локаций, куда информация о дезинфекциях не дошла. Многие территории общественного купания не поддерживаются в идеальной чистоте. Кроме того, при посещении аквапарка или бассейна у посетителей не всегда требуют справки о здоровье.
"Всего одного человека с грибковой инфекцией достаточно, чтобы подвергнуть риску всех остальных", — подчеркнула Сережина.
Также посетители имеют большую вероятность заразиться энтеровирусом, сальмонеллёзом, конъюнктивитом, дизентерией, гепатитом А, синегнойной палочкой, микст-инфекцией, гельминтом, легионеллой и простейшими. Поэтому важно помнить, что переносчиками болячек могут быть не только люди, но и различные вещи. Например, шезлонги, поручни, плитка, полотенца, обувь, надувные матрасы и круги. Но Life.ru уже обо всём позаботился и узнал у врача, как защитить себя от заразы, кишащей в открытых бассейнах. Подробнее — в нашем материале.