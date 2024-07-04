Аквапарки и бассейны могут заразить посетителей целым букетом болячек, предупредила врач

Несмотря на постоянную обработку и дезинфекцию, аквапарки и бассейны всё равно являются источниками различных инфекций и опасных болезней. О том, какие болячки могут поджидать посетителей, рассказала врач-эксперт медицинской компании "ЛабКвест" Вера Сережина.

"Если администрация бассейна или аквапарка следит за регулярностью дезинфекции и соблюдением санитарных норм, то вероятность заражения довольно мала. А если за состоянием посетителей следят медицинские работники, то место можно считать безопасным для посещения", — объяснила врач в беседе с РИАМО.

Сегодня в России и за границей существует куча локаций, куда информация о дезинфекциях не дошла. Многие территории общественного купания не поддерживаются в идеальной чистоте. Кроме того, при посещении аквапарка или бассейна у посетителей не всегда требуют справки о здоровье.

"Всего одного человека с грибковой инфекцией достаточно, чтобы подвергнуть риску всех остальных", — подчеркнула Сережина.