Грибок — ещё "цветочки": врач рассказал, как защитить себя от заразы, кишащей в открытых бассейнах Врач Иванов: Дачный бассейн при недостатке ухода может быть рассадником инфекций 26 июня, 05:00 Тёплая вода — благоприятная среда для размножения бактерий и грибков. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / oliviaelisa92

Есть мнение, что вода в дачном бассейне более безопасная, чем в открытом водоёме, ведь она фильтруется и дезинфицируется. Однако даже в таких бассейнах можно подхватить инфекции. Но какие именно? Об этом Life.ru спросил у врача – эксперта лаборатории "Гемотест" Романа Иванова.

Тёплая вода — благоприятная среда для размножения бактерий и грибков. Такие микроорганизмы могут привести к наружному отиту, заболеваниям органов ЖКТ, инфекционным поражениям кожи.

Чаще всего после купания в бассейне заражаются желудочно-кишечными инфекциями. Основные их возбудители — шигеллы, лямблии, кишечная палочка, криптоспоридии. Все эти бактерии способны дольше других выживать в хлорированной воде и представляют опасность для человека Врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Роман Иванов

По словам собеседника Life.ru, чаще всего после купания в бассейне заражаются желудочно-кишечными инфекциями. Основные их возбудители — шигеллы, лямблии, кишечная палочка, криптоспоридии. Все эти бактерии способны дольше других выживать в хлорированной воде и представляют опасность для человека.

Типичные симптомы таких инфекций: боль в животе,

диарея (вплоть до появления примеси крови),

тошнота,

рвота,

высокая температура тела.

В большинстве случаев такие инфекции проходят в течение недели. Во время лечения необходимо соблюдать постельный режим, поддерживать уровень гидратации с помощью специальных водно-солевых растворов. Могут потребоваться энтеросорбенты, жаропонижающие средства.

Противодиарейные препараты использовать нельзя: они лишь замедлят выведение болезнетворных микроорганизмов и их токсинов из кишечника, что увеличит время восстановления организма, а также повысит риск развития осложнений Врач-эксперт Роман Иванов

Ещё одна распространённая болезнь, которую можно подхватить в дачном бассейне, — наружный отит, или, как его иногда называют в обиходе, ухо пловца. При наружном отите в слуховом проходе скапливается вода, в которой начинают размножаться болезнетворные микроорганизмы. К характерным признакам наружного отита можно отнести зуд и покраснение в ухе, боль при нажатии на козелок или оттягивании ушной раковины, выделения из уха. Если не лечить болезнь, боль станет сильнее и начнёт отдавать в область лица, температура тела повысится, а слух станет хуже.

Нередко плавание в дачном бассейне приводит к фолликулиту — бактериальной инфекции волосяных фолликулов. Чаще всего в таких случаях возбудителем становится синегнойная палочка — бактерия, которая активно размножается в тёплой воде. При фолликулите на коже, в области волосяных фолликулов, появляются красные узелки и пустулы — небольшие пузырьки, заполненные гноем. Лечат такую сыпь растворами антисептиков и наружными антибактериальными средствами.

Люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями рискуют подхватить легионеллёз — заболевание, которое вызывает бактерия легионелла. Инфицирование происходит, когда человек вдыхает частицы заражённой воды. Ключевые признаки легионеллёза: озноб, высокая температура тела (40 °C и выше), боль в груди, кашель (иногда с кровью).

"Чтобы снизить риск развития инфекций, за дачным бассейном нужно систематически ухаживать: фильтровать воду, следить за показателем pH (в норме он должен быть от 7,0 до 7,4), добавлять необходимые реагенты, которые позволят сохранить чистоту воды, периодически спускать застойную воду и чистить стенки бассейна. Также целесообразно принимать душ до и после купания", — подытожил наш собеседник.

Ранее Life.ru писал, что вирус папилломы человека (ВПЧ) передаётся не только половым путём, но и через общую постель и полотенце. Инфицированные, как правило, не знают, что они заразились.

Авторы Андрей Горяничев