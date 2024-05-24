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24 мая, 19:15

Названы болезни, которые могут передаваться через грязное полотенце

Косметолог Екшибарова: Использование грязного полотенца может вызывать инфекции

Использование грязного полотенца может вызывать инфекции. Обложка © Freepik

Использование грязного полотенца может вызывать инфекции. Обложка © Freepik

Ежегодно 25 мая поклонники творчества британского писателя Дугласа Адамса отмечают День полотенца. Это связано с тем, что автор произведения "Автостопом по галактике" описал его как самую незаменимую вещь для путешественников. О том, какую угрозу скрывают в себе полотенца для здоровья человека и почему крайне важно следить за их чистотой, рассказала врач-дерматовенеролог и косметолог Наталья Екшибарова.

"Полотенце может стать рассадником микроорганизмов, включая бактерии и грибки" предупредила косметолог в разговоре с РИАМО.

При использовании грязного полотенца бактерии могут попасть на кожу, вызывая различные инфекции. Среди таких, например, акне, стрептодермия и другие заболевания. Также если кто-то с герпесом протёр лицо полотенцем, а после этого им воспользовался здоровый человек, то у него есть риск подхватить этот вирус.

Сколько на самом деле должно быть полотенец и как часто нужно их стирать — ответ врача
Сколько на самом деле должно быть полотенец и как часто нужно их стирать — ответ врача

Ранее россиян предупредили, что через полотенце можно заразиться даже ВПЧ. Часто симптомы этого заболевания отсутствуют, из-за чего его сложно диагностировать. А единственное заметное проявление — аногенитальные бородавки, что случается у 80% подростков после "сексуального дебюта". При этом треть новообразований вызывает вирус высокоонкогенного риска.

7 забытых правил гигиены, без соблюдения которых не получится быть здоровыми
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Евгения Мосс
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