Названы болезни, которые могут передаваться через грязное полотенце

Ежегодно 25 мая поклонники творчества британского писателя Дугласа Адамса отмечают День полотенца. Это связано с тем, что автор произведения "Автостопом по галактике" описал его как самую незаменимую вещь для путешественников. О том, какую угрозу скрывают в себе полотенца для здоровья человека и почему крайне важно следить за их чистотой, рассказала врач-дерматовенеролог и косметолог Наталья Екшибарова.

"Полотенце может стать рассадником микроорганизмов, включая бактерии и грибки", — предупредила косметолог в разговоре с РИАМО.

При использовании грязного полотенца бактерии могут попасть на кожу, вызывая различные инфекции. Среди таких, например, акне, стрептодермия и другие заболевания. Также если кто-то с герпесом протёр лицо полотенцем, а после этого им воспользовался здоровый человек, то у него есть риск подхватить этот вирус.