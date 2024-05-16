7 забытых правил гигиены, без соблюдения которых не получится быть здоровыми Многие люди соблюдают только основные правила гигиены, а все остальные игнорируют. В результате очищают кожу тела не полностью, а лишь частично, поэтому вредят своему здоровью. Life.ru рассказывает, какие важные процедуры вы пропускаете. 16 мая, 15:00 Правила гигиены, о которых многие забывают. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Правил личной гигиены огромное количество. Однако большинство людей выполняют только основные из них: чистят зубы, подстригают ногти, регулярно моют голову и принимают душ. Но также они допускают кучу других оплошностей, которые портят кожу и ухудшают иммунитет. Какие основные ошибки люди совершают каждый день во время ухода? Сейчас обо всём расскажем.

1. Нельзя слишком часто использовать гель для душа

Во время ухода за телом важно не переборщить с использованием геля для душа — он может навредить коже. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Многие люди во время ухода за собой перебарщивают. Ходят в душ по несколько раз и используют во время каждого мытья гель. Но злоупотребление таким веществом опасно для кожи тела, поскольку смывает с неё защитный слой.При этом совсем от геля для душа отказываться не стоит. Средство просто рекомендуется использовать чуть реже. Например, не дважды, во время каждого приёма душа, а максимум один раз в сутки. Тогда коже ничего не навредит.

2. Руки лучше мыть с мылом

Пандемия ковида невольно навязала многим россиянам другое важное правило гигиены — после прихода домой с улицы и посещения общественных мест нужно мыть руки. Оптимально делать это с помощью обычного мыла. Однако многие люди во время пандемии ковида настолько привыкли носить с собой в сумке антисептик, что до сих пор брызгают его на кожу, чтобы не тратить время на мытьё рук в раковине. Если делать это каждый день, то есть риск повредить защитный слой.

3. Косметику можно держать в любой комнате, кроме ванной

Согласно правилам гигиены, косметику в ванной комнате лучше не держать. Из-за влажности в баночки с веществами могут проникнуть микробы. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Многие женщины допускают серьёзную ошибку, когда оставляют средства для домашнего ухода за кожей в ванной комнате. Косметику там лучше не держать, поскольку в помещении довольно высокая влажность. Бактерии будут активно размножаться как в банках с веществами, так и на кисточках, которые вы подносите к лицу.

4. Полотенца нужно стирать каждые пару дней

Некоторые женщины и мужчины игнорируют одно из ключевых правил ухода за телом — полотенца в ванной нужно менять регулярно. У многих такие предметы лежат одну-две недели, а иногда даже и дольше. Но это критическая ошибка, которая приводит к появлению прыщей на спине и другим проблемам со здоровьем.

В тканевых полотенцах есть невидимые для глаза складки, в которых со временем начинают размножаться вредные микроорганизмы. Поэтому предметы лучше простирывать каждые пару дней и всегда вытираться чистыми.

5. Нужно чистить пупок

Во время ухода за телом многие забывают чистить пупок, хотя в нём скапливается довольно много грязи. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Многие люди вообще забыли о том, что важным пунктом ухода за телом является очистка пупка. В этой части живота скапливается огромное количество грязи. Также там активно размножаются бактерии. Чтобы не допустить этого, необходимо производить очистку хотя бы раз в семь дней.

6. Ухаживайте за пятками

Во время домашнего ухода нужно уделять внимание и такой важной части тела, как пятки. Их нужно скрабировать как минимум раз в несколько дней. Делать это необходимо потому, что вы каждый день ходите по улице в обуви.

Из-за этого значительно ухудшаются защитные функции кожи и даже может образоваться неприятный аромат. Скрабирование поможет восстановить эти свойства. По вечерам также желательно мыть ноги с мылом или гелем для душа.

7. Следите за ногтями

Во время ухода за телом мужчинам нужно регулярно стричь ногти и подрезать кутикулы. Женщинам повезло больше — им это делают мастера по маникюру. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Важным правилом гигиены для женщин является регулярный поход на маникюр. Там не только придадут ногтям новую форму, но и поухаживают за кожей рук.

Мужчинам нужно подрезать ногти самостоятельно. Также важно вычищать грязь и следить за кутикулой. Иначе во время приёма пищи в рот могут попасть вредные вещества.

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Авторы Никита Фартов