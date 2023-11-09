Сколько на самом деле должно быть полотенец и как часто нужно их стирать — ответ врача

У каждого члена семьи должен быть свой набор полотенец, в идеале состоящий из пяти штук: для лица, для рук, для ног, для всего тела и для интимных зон. При этом ещё важно их правильно стирать. О том, как правильно это делать, рассказал врач Роман Иванов.

"Стирать их следует с такой периодичностью: полотенце для тела — раз в три-четыре дня, для рук и ног — раз в два дня, для лица — ежедневно, для интимных зон — после каждого использования. При этом надо понимать, что полотенца впитывают в себя не только пыль и грязь, которые человек принёс с улицы, но и частички отмершей кожи, пот, бактерии", — приводит слова врача "Газета.ru".

Также важно тщательно просушивать влажные полотенца и гладить утюгом. Специалист предостерёг россиян от хранения мокрых полотенец в шкафах, так как в тёмной и влажной среде могут завестись опасные бактерии.

Иванов предупредил, что не стоит обделять вниманием и состояние постельного белья. Его рекомендуется стирать раз в неделю. При заболеваниях кожи, а также, если в кровати спят домашние животные, делать это придётся несколько раз в семь дней.