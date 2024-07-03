Визги и занятая парковка: Каркасный бассейн в московском дворе стал яблоком раздора между жильцами

В Басманном районе Москвы развязалась битва жителей с коммунальщиками и соседями. Яблоком раздора стал бассейн, который некоторые жильцы дома устанавливают прямо во дворе, чтобы во время жары в прохладной водичке плескалась детвора. Однако далеко не всем это нравится. Подробности истории публикует SHOT.

Бассейн во дворе дома в Басманном районе. Фото © SHOT





Бассейн во дворе дома в Басманном районе. Фото © SHOT

Сначала сооружение стояло на газоне, но коммунальщики попросили убрать его оттуда. Тогда жильцы установили бассейн на асфальте. После этого взбунтовались уже соседи — им не нравится, что "лягушатник" занимает парковочное место. Кроме того, многих не устраивают визги плескающихся детей под окнами.