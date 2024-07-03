Визги и занятая парковка: Каркасный бассейн в московском дворе стал яблоком раздора между жильцами
SHOT: В Москве жильцы дома добиваются сноса бассейна, установленного во дворе
В Басманном районе Москвы развязалась битва жителей с коммунальщиками и соседями. Яблоком раздора стал бассейн, который некоторые жильцы дома устанавливают прямо во дворе, чтобы во время жары в прохладной водичке плескалась детвора. Однако далеко не всем это нравится. Подробности истории публикует SHOT.
Сначала сооружение стояло на газоне, но коммунальщики попросили убрать его оттуда. Тогда жильцы установили бассейн на асфальте. После этого взбунтовались уже соседи — им не нравится, что "лягушатник" занимает парковочное место. Кроме того, многих не устраивают визги плескающихся детей под окнами.
Кстати говоря про бассейны, ранее Life.ru рассказывал о том, что в общественных купальнях можно подцепить отит, заболевания органов ЖКТ, инфекционные кожные болезни. По данным врачей, нередко плавание и в дачном бассейне приводит к фолликулиту — бактериальной инфекции волосяных фолликулов. Чаще всего в таких случаях возбудителем становится синегнойная палочка — бактерия, которая активно размножается в тёплой воде.