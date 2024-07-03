Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 11:28

Визги и занятая парковка: Каркасный бассейн в московском дворе стал яблоком раздора между жильцами

SHOT: В Москве жильцы дома добиваются сноса бассейна, установленного во дворе

В Басманном районе Москвы развязалась битва жителей с коммунальщиками и соседями. Яблоком раздора стал бассейн, который некоторые жильцы дома устанавливают прямо во дворе, чтобы во время жары в прохладной водичке плескалась детвора. Однако далеко не всем это нравится. Подробности истории публикует SHOT.

Бассейн во дворе дома в Басманном районе. Фото © SHOT

Бассейн во дворе дома в Басманном районе. Фото © SHOT

  • Бассейн во дворе дома в Басманном районе. Фото © SHOT
    Бассейн во дворе дома в Басманном районе. Фото © SHOT
  • Бассейн во дворе дома в Басманном районе. Фото © SHOT
    Бассейн во дворе дома в Басманном районе. Фото © SHOT

Бассейн во дворе дома в Басманном районе. Фото © SHOT

1 / 2
Бассейн во дворе дома в Басманном районе. Фото © SHOT

Бассейн во дворе дома в Басманном районе. Фото © SHOT

Сначала сооружение стояло на газоне, но коммунальщики попросили убрать его оттуда. Тогда жильцы установили бассейн на асфальте. После этого взбунтовались уже соседи — им не нравится, что "лягушатник" занимает парковочное место. Кроме того, многих не устраивают визги плескающихся детей под окнами.

Москва купальная: 7 мест в столице, где можно выгулять бикини
Москва купальная: 7 мест в столице, где можно выгулять бикини

Кстати говоря про бассейны, ранее Life.ru рассказывал о том, что в общественных купальнях можно подцепить отит, заболевания органов ЖКТ, инфекционные кожные болезни. По данным врачей, нередко плавание и в дачном бассейне приводит к фолликулиту — бактериальной инфекции волосяных фолликулов. Чаще всего в таких случаях возбудителем становится синегнойная палочка — бактерия, которая активно размножается в тёплой воде.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
  • Новости
  • Общество
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров