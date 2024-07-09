Дерматолог объяснила, почему нельзя мазать солнечный ожог сметаной
Врач Филёва: Сметана при солнечных ожогах может вызвать размножение бактерий
Сметана при солнечных ожогах может вызвать размножение бактерий. Обложка © Freepik.com
С медицинской точки зрения солнечный ожог — реакция кожи на воздействие слишком интенсивного ультрафиолетового излучения, то есть солнечных лучей или ламп солярия. Такая реакция может сопровождаться болью и покраснением кожи (это состояние называют солнечным ожогом первой степени) или волдырями (они говорят об ожоге второй степени). Многие россияне привыкли справляться с этим состоянием народными методами, которые включают сметану или простоквашу. Почему этого делать не стоит, Life.ru объяснила дерматолог, врач – эксперт лаборатории "Гемотест" Александра Филёва.
По её словам, ожоги первой степени в большинстве случаев проходят за неделю. Лечить их можно самостоятельно, в домашних условиях. Главное правило — не применять сомнительные народные методы. А вот при ожогах второй степени следует не мешкая обратиться к врачу: справиться с ними самостоятельно вряд ли получится. На полное восстановление после таких ожогов может уйти несколько недель.
Как же действовать, если вы перезагорали? При ожогах первой степени нужно принять прохладный душ, затем бережно, промокающими движениями, вытереть кожу мягким полотенцем и нанести на неё увлажняющее средство. Подойдёт обычный пантенол, который можно найти в любой аптеке или супермаркете. Если кожа очень болит, дополнительно можно принять обезболивающее, советует Филёва.
В быту для лечения солнечных ожогов нередко применяют сало, а также сметану, простоквашу и другие кисломолочные продукты. Делать это крайне не рекомендуется. Дело в том, что в их составе есть жир, который создаёт на коже непроницаемую плёнку. Такая среда очень комфортна для роста и размножения бактерий. В этом случае может присоединиться вторичная инфекция. Ещё один сомнительный рецепт — обработка кожи спиртосодержащими средствами. Они будут лишь раздражать и без того воспалённую кожу и спровоцируют дополнительную потерю влаги. Процесс заживления при этом будет протекать намного сложнее и дольше.
Если вы получили ожог второй степени и на коже образовались пузыри, их ни в коем случае нельзя прокалывать: риск занести инфекцию при этом огромный.
Чтобы избежать солнечных ожогов, врач советует соблюдать следующие правила:
- по возможности не бывать на солнце в часы его максимальной активности (с 10:00 до 16:00);
- надевать просторную одежду из натуральных тканей и головной убор;
- перед выходом на улицу наносить средство с SPF не ниже 50;
- не забывать про солнцезащитные очки;
- пить больше чистой воды;
- при первых признаках перегрева немедленно уйти в тень и при ближайшей возможности принять прохладный душ.
Напомним, что этим летом в Санкт-Петербурге произошло сразу два случая, когда после солнечных ванн девушки отправлялись в реанимацию. Так, в конце мая в больницу попала жительница города, которая провела на солнце пять часов. 21-летняя студентка получила ожог 80% поверхности тела. О второй пострадавшей стало известно 17 июня: 23-летняя девушка с ожогом 60% поверхности тела после отдыха на берегу Финского залива также попала в реанимацию.