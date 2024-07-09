Дерматолог объяснила, почему нельзя мазать солнечный ожог сметаной

В быту для лечения солнечных ожогов нередко применяют сало, а также сметану, простоквашу и другие кисломолочные продукты. Делать это крайне не рекомендуется. Дело в том, что в их составе есть жир, который создаёт на коже непроницаемую плёнку. Такая среда очень комфортна для роста и размножения бактерий. В этом случае может присоединиться вторичная инфекция. Ещё один сомнительный рецепт — обработка кожи спиртосодержащими средствами. Они будут лишь раздражать и без того воспалённую кожу и спровоцируют дополнительную потерю влаги. Процесс заживления при этом будет протекать намного сложнее и дольше.