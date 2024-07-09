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Дерматолог объяснила, почему нельзя мазать солнечный ожог сметаной

Врач Филёва: Сметана при солнечных ожогах может вызвать размножение бактерий

9 июля, 09:30
Сметана при солнечных ожогах может вызвать размножение бактерий. Обложка © Freepik.com

Сметана при солнечных ожогах может вызвать размножение бактерий. Обложка © Freepik.com

С медицинской точки зрения солнечный ожог — реакция кожи на воздействие слишком интенсивного ультрафиолетового излучения, то есть солнечных лучей или ламп солярия. Такая реакция может сопровождаться болью и покраснением кожи (это состояние называют солнечным ожогом первой степени) или волдырями (они говорят об ожоге второй степени). Многие россияне привыкли справляться с этим состоянием народными методами, которые включают сметану или простоквашу. Почему этого делать не стоит, Life.ru объяснила дерматолог, врач – эксперт лаборатории "Гемотест" Александра Филёва.

По её словам, ожоги первой степени в большинстве случаев проходят за неделю. Лечить их можно самостоятельно, в домашних условиях. Главное правило — не применять сомнительные народные методы. А вот при ожогах второй степени следует не мешкая обратиться к врачу: справиться с ними самостоятельно вряд ли получится. На полное восстановление после таких ожогов может уйти несколько недель.

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Как же действовать, если вы перезагорали? При ожогах первой степени нужно принять прохладный душ, затем бережно, промокающими движениями, вытереть кожу мягким полотенцем и нанести на неё увлажняющее средство. Подойдёт обычный пантенол, который можно найти в любой аптеке или супермаркете. Если кожа очень болит, дополнительно можно принять обезболивающее, советует Филёва.

В быту для лечения солнечных ожогов нередко применяют сало, а также сметану, простоквашу и другие кисломолочные продукты. Делать это крайне не рекомендуется. Дело в том, что в их составе есть жир, который создаёт на коже непроницаемую плёнку. Такая среда очень комфортна для роста и размножения бактерий. В этом случае может присоединиться вторичная инфекция. Ещё один сомнительный рецепт — обработка кожи спиртосодержащими средствами. Они будут лишь раздражать и без того воспалённую кожу и спровоцируют дополнительную потерю влаги. Процесс заживления при этом будет протекать намного сложнее и дольше.

Александра Филёва

Дерматолог, врач – эксперт лаборатории "Гемотест"

В быту для лечения солнечных ожогов нередко применяют сало, а также сметану, простоквашу и другие кисломолочные продукты. Делать это крайне не рекомендуется. Дело в том, что в их составе есть жир, который создаёт на коже непроницаемую плёнку. Такая среда очень комфортна для роста и размножения бактерий. В этом случае может присоединиться вторичная инфекция. Ещё один сомнительный рецепт — обработка кожи спиртосодержащими средствами. Они будут лишь раздражать и без того воспалённую кожу и спровоцируют дополнительную потерю влаги. Процесс заживления при этом будет протекать намного сложнее и дольше.
В быту для лечения солнечных ожогов нередко применяют сало, а также сметану, простоквашу и другие кисломолочные продукты. Делать это крайне не рекомендуется. Дело в том, что в их составе есть жир, который создаёт на коже непроницаемую плёнку. Такая среда очень комфортна для роста и размножения бактерий. В этом случае может присоединиться вторичная инфекция. Ещё один сомнительный рецепт — обработка кожи спиртосодержащими средствами. Они будут лишь раздражать и без того воспалённую кожу и спровоцируют дополнительную потерю влаги. Процесс заживления при этом будет протекать намного сложнее и дольше.

Если вы получили ожог второй степени и на коже образовались пузыри, их ни в коем случае нельзя прокалывать: риск занести инфекцию при этом огромный.

Чтобы избежать солнечных ожогов, врач советует соблюдать следующие правила:

  • по возможности не бывать на солнце в часы его максимальной активности (с 10:00 до 16:00);
  • надевать просторную одежду из натуральных тканей и головной убор;
  • перед выходом на улицу наносить средство с SPF не ниже 50;
  • не забывать про солнцезащитные очки;
  • пить больше чистой воды;
  • при первых признаках перегрева немедленно уйти в тень и при ближайшей возможности принять прохладный душ.
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Напомним, что этим летом в Санкт-Петербурге произошло сразу два случая, когда после солнечных ванн девушки отправлялись в реанимацию. Так, в конце мая в больницу попала жительница города, которая провела на солнце пять часов. 21-летняя студентка получила ожог 80% поверхности тела. О второй пострадавшей стало известно 17 июня: 23-летняя девушка с ожогом 60% поверхности тела после отдыха на берегу Финского залива также попала в реанимацию.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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