Дерматолог развенчала 5 мифов о загаре, верить которым смертельно опасно для здоровья Врач Абрамова: Загар ляжет хорошо, если получать солнечные ванны малыми дозами 8 июля, 10:05 Загар ляжет хорошо, если получать солнечные ванны малыми дозами несколько раз в день. Коллаж © Life.ru. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maridav, verca, © Freepik, © Freepik

Как известно, загар может быть полезным для получения витамина D, но важно делать это безопасно, чтобы не повредить кожу. Правильный загар помогает избежать проблем с здоровьем, связанными с перегревом организма и другими негативными последствиями слишком интенсивного воздействия солнечных лучей. А вот неправильное воздействие ультрафиолета может привести к ожогам, преждевременному старению кожи, появлению пигментации и даже развитию рака кожи. Информированность — наше главное оружие. Пять самый распространённых мифов о солнечных ваннах в беседе с Life.ru развенчала врач-дерматолог-косметолог Ксения Абрамова.

Миф № 1: Загар ляжет хорошо, если загорать в безопасные часы

Загар ляжет хорошо, если получать солнечные ванны малыми дозами несколько раз в день. При этом важно избегать длительного пребывания на солнце в периоды наивысшей интенсивности ультрафиолетовых лучей (обычно с 12 часов дня до 16.00 вечера). А вот наиболее безопасными промежутками является время с 10.00 до 12.00 часов дня.

Загорать постепенно это значит избегать длительного пребывания на солнце. При этом важно наносить солнцезащитный крем с достаточным уровнем SPF за 15-30 минут до выхода на солнце. врач-дерматолог-косметолог Ксения Абрамова.

Миф № 2: Используй подсолнечное масло для быстрого загара

Подсолнечное масло не предоставляет должной защиты от УФ-лучей и не заменяет солнцезащитный крем с достаточным SPF фильтром. Его использование крайне опасно для кожи. Чтобы ускорить загар, увлажняйте кожу чаще, используйте эмоленты с содержанием триглицеридов жирных кислот, сделайте ставку на масло карите и макадамии, кокосовое масло. Кстати, скрабы и обертывания перед отдыхом тоже будут способствовать ровному и долгосрочному загару.

"Ещё один лайфхак: чаще охлаждайте кожу в море или бассейне. После морской воды необходимо принимать душ спустя 10 минут. При более длинных промежутках, соль может оказывать раздражающее действие на кожу , особенно кожу детей ", — предупреждает собеседница Life.ru.

Миф № 3: Пейте морковный сок для ровного загара

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По словам Ксении Абрамовой, морковный сок сам по себе не является панацеей для ровного загара, ведь он зависит от множества факторов, включая тип кожи, генетику, уровень и тип меланина в меланоцитах , экспозиция УФО. Кроме того, помимо моркови, есть другие витамины и питательные вещества, которые могут быть полезны для здоровья кожи и помочь достичь ровного загара:

1. Витамин С.

2. Витамин Е.

3. Бета-каротин. Кроме моркови, бета-каротин содержится в больших обьемах в других овощах и фруктах, таких как сладкий перец, тыква и манго.

4. Омега-3.

Важно понимать, что перечисленные питательные вещества могут помочь поддерживать здоровье кожи, но они не являются фактором, определяющим равномерность загара.

Миф № 4. Прикладывайте к поражённому солнцем участку кожи холод.

Охлаждение кожи является лишь одним из первых методов оказания медицинской помощи при получении термических ожогов. Если случился серьезный ожог или если ожог сопровождается сильной болью, отеком или пузырьками, важно оперативно обратиться за медицинской помощью. По словам собеседницы Life.ru, часто для облегчения боли и воспалительной реакции на ожог врачи назначают группу препаратов НПВС.

В других случаях (менее болезненных) полезным будет:

Использовать лосьоны или гели с алоэ вера. Они хорошо увлажняют и успокаивают раздраженную кожу.

Избегать дополнительного воздействия солнца. Пока кожа восстанавливается, старайтесь избегать прямого солнечного излучения, чтобы предотвратить дополнительные повреждения.

Использовать лосьоны/молочко для кожи после загара.

Пить достаточно чистой питьевой воды, обогащенной минералами.

Миф № 5. Солнцезащитные крема не работают.

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SPF (Sun Protection Factor) фильтры предназначены для защиты кожи от ультрафиолетовых (УФ) лучей, которые могут причинить повреждения кожи и вызвать солнечные ожоги. Существуют два основных типа SPF фильтров: химические и физические.

1. Химические фильтры — это фильтры, которые впитывают ультрафиолетовые лучи и превращают их в тепловую энергию, которая затем распределяется по коже. Они обычно включают такие ингредиенты, как оксибензон, оксокрилен, октизонат и другие. Химические фильтры обычно более легкие и прозрачные на коже, что делает их удобными для повседневного использования.

2. Физические (минеральные) фильтры — это фильтры, создающие барьер на поверхности кожи, отражая и рассеивая ультрафиолетовые лучи. Они обычно включают оксид цинка и диоксид титана. Физические фильтры часто более толстые и могут оставлять белый оттенок на коже, поэтому некоторые люди предпочитают химические фильтры из-за их легкости.

Важно отметить, что SPF фильтры следует применять в соответствии с инструкциями на упаковке и периодически обновлять их в течение дня, особенно после плавания или при активном потоотделении. Кроме того, они должны быть нанесены на кожу за 15-30 минут до выхода на солнце" врач-дерматолог-косметолог Ксения Абрамова.

Выбор между химическими и физическими фильтрами часто зависит от индивидуальных предпочтений, типа кожи и реакции на различные составляющие. Я рекомендуют использовать SPF крема которые совмещают в себе и химические и физические фильтры.

Авторы Андрей Горяничев