Косметолог объяснила, почему любители загара и вегетарианцы рискуют "скукожиться" раньше времени Врач Степанова: Ультрафиолет и неправильное питание разрушают коллаген 25 июня, 05:00 Разрушению коллагена способствует не только старение, но и другие факторы, например, ультрафиолет и неправильное питание. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Zhorov

Коллаген — это белок, который находится у нас в дерме, то есть в среднем слое кожи, и отвечает за её "каркас". Если коллагена много, то кожа выглядит упругой и красивой. За упругость кожи и её красоту также отвечает и гиалуроновая кислота, но коллаген — это основа. По мере старения организма выработка коллагена в коже уменьшается. Можно ли с этим бороться? Life.ru разобрался вместе с врачом-косметологом клиники Dega Дарьей Степановой.

По словам нашей собеседницы, разрушению коллагена способствует не только возраст (из-за снижения активности клеток соединительной ткани), но и другие факторы, например, ультрафиолет и неправильное питание.

Угрозу представляют прежде всего ультрафиолетовые лучи — чрезмерное воздействие солнца и солярия. Когда ультрафиолетовый луч попадает на кожу, то в организме начинает вырабатываться большое количество свободных радикалов и снижается количество антиоксидантов, что разрушает коллаген. Поэтому возрастные люди, живущие в южных странах, более склонны к глубоким морщинам и "сухим" чертам лица — их кожа постоянно подвергается воздействию ультрафиолета. Косметолог Дарья Степанова.

Ещё к факторам разрушения коллагена можно отнести курение и чрезмерное потребление алкоголя. Поэтому для поддержания здоровья кожи рекомендуется исключить вредные привычки, сбалансированно питаться, не изнурять себя жёсткими диетами и не допускать дефицита полезных веществ.

"Также коллаген разрушается из-за недостатка питательных веществ, в первую очередь белков. Есть исследования, подтверждающие, что у вегетарианцев коллаген снижен. Я и сама наблюдаю, что у пациентов-вегетарианцев кожа с возрастом становится тоньше, нежели у пациентов, которые употребляют в пищу мясо. Есть девять незаменимых аминокислот, которые должны попадать в организм, и животные белки закрывают этот спектр. В растительных белках не хватает нескольких аминокислот, в том числе для синтеза коллагена", — делится собеседница Life.ru.

Самый эффективный способ восполнения уровня коллагена на текущий момент — это стимуляция его выработки инъекционными и аппаратными методиками. Ощутимый эффект, по прогнозам косметологов, будет заметен спустя месяц, а максимальный — спустя три месяца. Для девушки возрастом 30–35 лет эффект от процедуры в среднем будет длиться один год, но более возрастным людям может потребоваться повторная процедура через три месяца.

Авторы Андрей Горяничев