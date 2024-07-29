Организаторов Олимпиады в Париже призвали наказать из-за извращённой "Тайной Вечери"

Целесообразность привлечения к этой ситуации российских правоохранительных органов активисты "Сорока Сороков" объяснили тем, что церемония открытия транслировалась на весь мир, в том числе и Россию, жителей которой такая церемония открытия могла только оскорбить. Общественники полагают, что действия организаторов Олимпийских игр нужно квалифицировать в рамках части 1 статьи 148 УК РФ "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих". Иностранцев по ней тоже можно привлекать — это позволяет 12 статья российского уголовного кодекса, — к чему и призывают Бастрыкина общественники в открытом письме.