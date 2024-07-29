Организаторов Олимпиады в Париже призвали наказать из-за извращённой "Тайной Вечери"
"Сорок Сороков" призвали Бастрыкина возбудить дело на организаторов ОИ в Париже
Активисты движения "Сорок Сороков" обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с призывом привлечь к уголовной ответственности организаторов Олимпиады в Париже, сделавших из церемонии открытия Игр непристойную пародию на Тайную Вечерю. Открытое письмо опубликовано в телеграм-канале Правозащитного центра.
Целесообразность привлечения к этой ситуации российских правоохранительных органов активисты "Сорока Сороков" объяснили тем, что церемония открытия транслировалась на весь мир, в том числе и Россию, жителей которой такая церемония открытия могла только оскорбить. Общественники полагают, что действия организаторов Олимпийских игр нужно квалифицировать в рамках части 1 статьи 148 УК РФ "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих". Иностранцев по ней тоже можно привлекать — это позволяет 12 статья российского уголовного кодекса, — к чему и призывают Бастрыкина общественники в открытом письме.
"Просим Вас возбудить в отношении организаторов церемонии открытия летних ОИ-2024 уголовное дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ", — говорится в обращении к Бастрыкину.
Напомним, что церемония открытия парижской Олимпиады прошла 26 июля. Многие зрители мероприятия оказались потрясены представленными на нём нравами: в частности, организаторы поставили сцену последней трапезы Иисуса Христа с учениками, ролик которых исполняли трансвеститы и представители ЛГБТ*. "Изюминкой" действа стал вынос гигантского блюда с голым мужчиной голубого (буквально) цвета. Нельзя сказать, что кому-то всё это не понравилось, зато французы остались в восторге: некоторые из жителей республики настолько оторопели от увиденного, что стали просить забрать их жить в Россию. После такого возмущения аудитории организаторы Олимпийских игр извинились, но сделано это было не очень убедительно.
* Росфинмониторинг признал организацию экстремистской, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
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