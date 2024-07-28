"Очень жаль": МОК указал на жиденькие извинения организаторов за ЛГБТ*-шабаш на открытии Олимпиады

Международный олимпийский комитет (МОК) спустя почти два дня отреагировал на "определённые сцены" на церемонии открытия Игр-2024 в Париже, вызвавшие волну недовольства. В заявлении указывается, что организационный комитет уже дал разъяснения по этому поводу, подчеркнув, что у него "никогда не было никакого намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе или убеждению".