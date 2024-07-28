"Очень жаль": МОК указал на жиденькие извинения организаторов за ЛГБТ*-шабаш на открытии Олимпиады
МОК: Оргкомитет ОИ-2024 извинился за "определённые сцены" в церемонии открытия
Международный олимпийский комитет (МОК) спустя почти два дня отреагировал на "определённые сцены" на церемонии открытия Игр-2024 в Париже, вызвавшие волну недовольства. В заявлении указывается, что организационный комитет уже дал разъяснения по этому поводу, подчеркнув, что у него "никогда не было никакого намерения проявить неуважение к какой-либо религиозной группе или убеждению".
"Они подтвердили, что их целью было прославление общности и толерантности. В оргкомитете также заявили, что если кого-то обидели определённые сцены, то это было совершенно непреднамеренно. Им очень жаль", — говорится в посте.
Напомним, 26 июля в Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр. Зрители оказались шокированы обилием пошлых сцен, оскорбляющих, в частности, христиан. Например, трансвеститы и явно "нетрадиционные" люди разыграли "Тайную вечерю", ключом которой стал голый голубой мужчина, сидевший в огромном блюде. Недовольны этим ЛГБТ*-шабашем оказались и сами французы, некоторые из которых буквально просятся в Россию. На фоне недовольства организаторы удалили официальную запись с самыми яркими сценами церемонии.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.
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