Открытие Олимпиады-2024 в Париже вызвало немало шума в обществе. В частности, зрителей и во Франции, и за границей возмутила пародия на "Тайную вечерю", а также выступление голого "смурфика" и трансвеститов. Учредитель "Царьграда" Константин Малофеев нашёл в церемонии открытия ОИ сатанинские символы.

"Пир извращенцев, глумливо подражающий "Тайной вечере". Говорящая отрубленная голова невинно убиенной в годы Французской революции королевы Марии-Антуанетты. Инфернальный всадник Апокалипсиса. Таковы сатанинские символы открывшейся вчера парижской Олимпиады", — отметил он.

Говоря о позоре Парижа, Малофеев напомнил о том, что в эпохи Возрождения и Просвещения вся Европа, в том числе и Франция, была похожа на "кровавый конвейер из гильотин".

"Сегодня Макрон, посылающий в исконно русские земли Донбасса и Новороссии оружие и наёмников, в очередной раз присягнул врагу рода человеческого. Наглядно показав, кому поклоняется современный Запад", — резюмировал Константин Малофеев.