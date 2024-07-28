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28 июля, 14:42

Малофеев указал на сатанинские символы в церемонии открытия ОИ и напомнил Парижу о "конвейере из гильотин"

Малофеев назвал Олимпиаду в Париже примером дехристианизации Европы

Открытие Олимпиады в Париже. Обложка © Х / Chesschick01

Открытие Олимпиады в Париже. Обложка © Х / Chesschick01

Открытие Олимпиады-2024 в Париже вызвало немало шума в обществе. В частности, зрителей и во Франции, и за границей возмутила пародия на "Тайную вечерю", а также выступление голого "смурфика" и трансвеститов. Учредитель "Царьграда" Константин Малофеев нашёл в церемонии открытия ОИ сатанинские символы.

"Пир извращенцев, глумливо подражающий "Тайной вечере". Говорящая отрубленная голова невинно убиенной в годы Французской революции королевы Марии-Антуанетты. Инфернальный всадник Апокалипсиса. Таковы сатанинские символы открывшейся вчера парижской Олимпиады", — отметил он.

Говоря о позоре Парижа, Малофеев напомнил о том, что в эпохи Возрождения и Просвещения вся Европа, в том числе и Франция, была похожа на "кровавый конвейер из гильотин".

"Сегодня Макрон, посылающий в исконно русские земли Донбасса и Новороссии оружие и наёмников, в очередной раз присягнул врагу рода человеческого. Наглядно показав, кому поклоняется современный Запад", — резюмировал Константин Малофеев.

Кнайсль выразила отвращение "шумным уродством" на открытии Олимпиады
Кнайсль выразила отвращение "шумным уродством" на открытии Олимпиады

Напомним, 26 июля в Париже состоялась церемония открытия Олимпийских игр. Зрители были шокированы пошлостью представления. Так, была разыграна сцена последней трапезы Христа и его учеников, в которой всех сыграли трансвеститы и представители ЛГБТ*. Ключом сцены стал вынос огромного блюда, внутри которого был голый мужчина, выкрашенный в голубой цвет. Недовольны шабашем оказались даже сами французы, многие из которых попросились жить в Россию. После резонанса организаторы Олимпиады решили удалить с официального аккаунта видео с самыми яркими моментами церемонии открытия.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Алёна Зиновьева
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