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28 июля, 10:26

Кнайсль выразила отвращение "шумным уродством" на открытии Олимпиады

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль сочла открытие Олимпиады "шумным уродством"

По поводу церемонии открытия Олимпийских игр в Париже высказалась экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Она раскритиковала происходящее и назвала это "раздуванием шумного уродства".

"Разительное отличие от церемонии в Сочи десять лет назад. От оперных театров Вены и Берлина до Зальцбургского фестиваля всё больше наблюдается одно и то же — своего рода раздувание шумного уродства", — написала она в Telegram.

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В этот раз церемонию открытия XXXIII Олимпийских летних игр в Париже окрестили худшей в истории из-за обилия полуголых трансвеститов и ЛГБТ*-пародии на "Тайную вечерю". Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отвратительными некоторые эпизоды мероприятия. После хейта со стороны всех стран с аккаунта Олимпиады исчезло видео церемонии открытия с голым "смурфиком" и трансвеститами.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

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Telegram / Karin Kneissl official

Наталья Афонина
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