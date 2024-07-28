Кнайсль выразила отвращение "шумным уродством" на открытии Олимпиады

По поводу церемонии открытия Олимпийских игр в Париже высказалась экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Она раскритиковала происходящее и назвала это "раздуванием шумного уродства".

"Разительное отличие от церемонии в Сочи десять лет назад. От оперных театров Вены и Берлина до Зальцбургского фестиваля всё больше наблюдается одно и то же — своего рода раздувание шумного уродства", — написала она в Telegram.