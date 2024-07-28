Кнайсль выразила отвращение "шумным уродством" на открытии Олимпиады
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль сочла открытие Олимпиады "шумным уродством"
По поводу церемонии открытия Олимпийских игр в Париже высказалась экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Она раскритиковала происходящее и назвала это "раздуванием шумного уродства".
"Разительное отличие от церемонии в Сочи десять лет назад. От оперных театров Вены и Берлина до Зальцбургского фестиваля всё больше наблюдается одно и то же — своего рода раздувание шумного уродства", — написала она в Telegram.
В этот раз церемонию открытия XXXIII Олимпийских летних игр в Париже окрестили худшей в истории из-за обилия полуголых трансвеститов и ЛГБТ*-пародии на "Тайную вечерю". Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал отвратительными некоторые эпизоды мероприятия. После хейта со стороны всех стран с аккаунта Олимпиады исчезло видео церемонии открытия с голым "смурфиком" и трансвеститами.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.
Telegram / Karin Kneissl official