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27 июля, 22:14

Песков назвал отвратительными некоторые эпизоды церемонии открытия Игр в Париже

В ходе церемонии открытия Олимпийских игр в Париже были совершенно отвратительные моменты, признал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В беседе с ТАСС политик уточнил, что целиком трансляцию не смотрел, но видел разные выжимки, охватившие большую часть церемонии.

"Действительно, имели место совершенно отвратительные моменты", — признался Песков.

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О странностях Франции в Москве давно знают, однако эту программу одобрили в Международном олимпийском комитете, и в такую реальность поверить сложно. МОК встал на совершенно скользкую дорожку, отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что рад отсутствию трансляции церемонии открытия на российском телевидении, потому что некоторые её эпизоды противоречат российскому законодательству.

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Ранее удивление от программы церемонии высказали в Италии. Вице-премьер и министр инфраструктуры Италии Маттео Сальвини признал открытие Олимпиады в Париже оскорбительным для миллиардов христиан.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков
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