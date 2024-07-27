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27 июля, 18:47

"Он даже опешил": Макрона освистали на скандальной церемонии открытия Олимпиады

Филиппо: Макрон опешил, когда его освистали на церемонии открытия Олимпиады

Зрители церемонии открытия Олимпиады в Париже освистали французского лидера Эмманюэля Макрона во время его выступления. Не ожидавший такой реакции толпы президент на секунду даже впал в ступор. На это обратил внимание глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Макрон опешил, когда его освистали на открытии Олимпиады в Париже. Видео

"Даже с тщательно подобранной аудиторией Макрона обильно освистывают на церемонии открытия [Олимпийских игр]! Он даже опешил, мы видим это!" — подчеркнул он на своей странице в соцсети X, опубликовав видео с растерявшимся Макроном.

По словам Филиппо, этот момент был вырезан из эфира французских телеканалов. Он призвал распространять это видео в соцсетях.

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К слову, со старта XXXIII Олимпийских летних игр в Париже не прошло и суток, а спортивное событие уже омрачено несколькими крупными скандалами. Больше всего негодования у зрителей вызвала церемония открытия ОИ, которую уже назвали худшей в истории из-за обилия полуголых трансвеститов и ЛГБТ*-пародии на "Тайную вечерю". Но нашлись и довольные зрелищем. К примеру, тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову восхитило открытие Олимпиады с голым "смурфиком" и трансвеститами.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1

Никита Осипов
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