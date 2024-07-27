"Он даже опешил": Макрона освистали на скандальной церемонии открытия Олимпиады

Зрители церемонии открытия Олимпиады в Париже освистали французского лидера Эмманюэля Макрона во время его выступления. Не ожидавший такой реакции толпы президент на секунду даже впал в ступор. На это обратил внимание глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Макрон опешил, когда его освистали на открытии Олимпиады в Париже. Видео

"Даже с тщательно подобранной аудиторией Макрона обильно освистывают на церемонии открытия [Олимпийских игр]! Он даже опешил, мы видим это!" — подчеркнул он на своей странице в соцсети X, опубликовав видео с растерявшимся Макроном.

По словам Филиппо, этот момент был вырезан из эфира французских телеканалов. Он призвал распространять это видео в соцсетях.