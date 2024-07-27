"Он даже опешил": Макрона освистали на скандальной церемонии открытия Олимпиады
Филиппо: Макрон опешил, когда его освистали на церемонии открытия Олимпиады
Зрители церемонии открытия Олимпиады в Париже освистали французского лидера Эмманюэля Макрона во время его выступления. Не ожидавший такой реакции толпы президент на секунду даже впал в ступор. На это обратил внимание глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Макрон опешил, когда его освистали на открытии Олимпиады в Париже. Видео
"Даже с тщательно подобранной аудиторией Макрона обильно освистывают на церемонии открытия [Олимпийских игр]! Он даже опешил, мы видим это!" — подчеркнул он на своей странице в соцсети X, опубликовав видео с растерявшимся Макроном.
По словам Филиппо, этот момент был вырезан из эфира французских телеканалов. Он призвал распространять это видео в соцсетях.
К слову, со старта XXXIII Олимпийских летних игр в Париже не прошло и суток, а спортивное событие уже омрачено несколькими крупными скандалами. Больше всего негодования у зрителей вызвала церемония открытия ОИ, которую уже назвали худшей в истории из-за обилия полуголых трансвеститов и ЛГБТ*-пародии на "Тайную вечерю". Но нашлись и довольные зрелищем. К примеру, тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову восхитило открытие Олимпиады с голым "смурфиком" и трансвеститами.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.
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