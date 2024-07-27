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27 июля, 18:26

"Тёмное пятно": Махачев призвал "исправить" в России позорные Олимпийские игры в Париже

Махачев назвал Олимпиаду в Париже позором и призвал вернуть её в Россию

Ислам Махачев. Обложка © ТАСС / AP / Kamran Jebreili

Ислам Махачев. Обложка © ТАСС / AP / Kamran Jebreili

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислам Махачев заявил, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже является позором, и потребовал вернуть соревнования в Россию. Соответствующий пост появился на его странице в соцсети Х.

"Игры в Париже — позор и тёмное пятно на олимпийском движении. Нам следует снова вернуть их в Россию, чтобы всё исправить", — подчеркнул боец, сравнивая церемонию открытия Игр в Париже и Олимпиады в Сочи.

Со старта XXXIII Олимпийских летних игр в Париже не прошло и суток, а спортивное событие уже омрачило несколько крупных скандалов. Больше всего негодования у зрителей вызвала церемония открытия ОИ, которую уже назвали худшей в истории из-за обилия полуголых трансвеститов и ЛГБТ*-пародии на "Тайную вечерю". Но нашлись и довольные зрелищем. К примеру, тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову восхитило открытие Олимпиады с голым "смурфиком" и трансвеститами.

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Никита Осипов
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