"Тёмное пятно": Махачев призвал "исправить" в России позорные Олимпийские игры в Париже

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислам Махачев заявил, что церемония открытия Олимпийских игр в Париже является позором, и потребовал вернуть соревнования в Россию. Соответствующий пост появился на его странице в соцсети Х.

"Игры в Париже — позор и тёмное пятно на олимпийском движении. Нам следует снова вернуть их в Россию, чтобы всё исправить", — подчеркнул боец, сравнивая церемонию открытия Игр в Париже и Олимпиады в Сочи.