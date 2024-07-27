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27 июля, 12:53

Епископат Франции пришёл в ужас от "Тайной вечери" с трансвеститами на Олимпиаде

В епископате Франции осудили открытие Олимпиады за насмешки над христианством

Открытие Олимпиады в Париже. Обложка © Х / Chesschick01

Открытие Олимпиады в Париже. Обложка © Х / Chesschick01

Во французском епископате раскритиковали церемонию открытия Олимпиады за насмешки и издевательства над христианством. Об этом в субботу, 27 июля, пишет Le Figaro.

"Наши мысли — с христианами со всех уголков мира, которых затронули крайность и провокационность некоторых сцен [церемонии открытия Олимпийских игр]. Олимпийский праздник выходит далеко за рамки идеологических пристрастий нескольких художников", — приводит издание заявление епископата.

К слову, ряд сцен церемонии вызвал осуждение и в соцсетях. В частности, пользователей возмутила пародия на "Тайную вечерю", то есть последнюю трапезу Иисуса Христа перед распятием. В этой сцене травести-артисты заняли место апостолов, а роль Иисуса Христа играл диджей.

Дотком назвал открытие ОИ в Париже "церемонией закрытия человечества"
Дотком назвал открытие ОИ в Париже "церемонией закрытия человечества"

В Париже 26 июля состоялась церемония открытия Олимпийских игр. Организаторы пригласили на мероприятие известных во всём мире певиц Леди Гагу и Селин Дион, однако запомнились зрителям явно не они. К примеру, там была представлена сцена последней трапезы Христа и его учеников, в которой, конечно же, всех сыграли трансвеститы и представители ЛГБТ*. Ключом сцены стал вынос огромного блюда, внутри которого оказался голый мужчина, выкрашенный в голубой цвет. Будничная для Европы танцующая бородатая женщина особого удивления не вызвала.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Никита Осипов
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