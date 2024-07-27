Епископат Франции пришёл в ужас от "Тайной вечери" с трансвеститами на Олимпиаде

Во французском епископате раскритиковали церемонию открытия Олимпиады за насмешки и издевательства над христианством. Об этом в субботу, 27 июля, пишет Le Figaro.

"Наши мысли — с христианами со всех уголков мира, которых затронули крайность и провокационность некоторых сцен [церемонии открытия Олимпийских игр]. Олимпийский праздник выходит далеко за рамки идеологических пристрастий нескольких художников", — приводит издание заявление епископата.

К слову, ряд сцен церемонии вызвал осуждение и в соцсетях. В частности, пользователей возмутила пародия на "Тайную вечерю", то есть последнюю трапезу Иисуса Христа перед распятием. В этой сцене травести-артисты заняли место апостолов, а роль Иисуса Христа играл диджей.