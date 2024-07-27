Дотком назвал открытие ОИ в Париже "церемонией закрытия человечества"

По поводу официальной церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже высказался немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком. Он заявил, что это была "церемония закрытия человечества".