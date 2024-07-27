Дотком назвал открытие ОИ в Париже "церемонией закрытия человечества"
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц (Ким Дотком). Обложка © Wikipedia
По поводу официальной церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже высказался немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком. Он заявил, что это была "церемония закрытия человечества".
"Церемония открытия Олимпийских игр ощущалась как церемония закрытия человечества", — написал предприниматель в соцсети X.
Напомним, что в Париже состоялась церемония открытия Олимпийских игр. Организаторы пригласили на мероприятие известных во всём мире певиц Леди Гагу и Селин Дион, однако запомнились участникам явно не они. К примеру, там была представлена сцена последней трапезы Христа и его учеников, в которой, конечно же, всех сыграли трансвеститы и представители ЛГБТ*. Ключом сцены стал вынос огромного блюда, внутри которого оказался голый мужчина, выкрашенный в голубой цвет. Будничная для Европы танцующая бородатая женщина особого удивления не вызвала.
* Организация признана экстремистской и запрещена в России.